  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bolu ‘Ev içi şiddet acil yardım hattı’ listesinde 5 çağrı ile yer aldı
Bolu ‘Ev içi şiddet acil yardım hattı’ listesinde 5 çağrı ile yer aldı

Bolu ‘Ev içi şiddet acil yardım hattı’ listesinde 5 çağrı ile yer aldı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) tarafından yayımlanan "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı" Ekim ayı raporuna göre, ay boyunca toplam 371 çağrı alındı.

Bu çağrıların yüzde 90.2'si kadınlar tarafından yapıldı, göstererek aile içi şiddetin ciddiyetini vurguluyor.

bir-utanc-listesinde-daha-yerimizi-aldik-2.jpg

Şiddetin ana kaynağı: Eşler

Raporda, aile içi şiddet vakalarının en büyük faili olarak yüzde 51.2 ile evli olunan erkekler belirtiliyor. Bolu'da yaşanan aile içi şiddet olayları ise tamamen eşler tarafından gerçekleştirildi, bu da ev içi şiddetin evrenselliğini ortaya koyuyor.

Bolu'daki durumun alarm verici boyutu

TKDF raporunda, Bolu özellikle dikkat çekiyor. Bolu'dan Ekim ayı içinde yapılan 5 çağrı, şiddetin sadece metropol şehirlerdeki bir sorun olmadığını gösteriyor. Bolu'daki şiddet vakaları, bu sorunun her yerde mevcut olabileceğine işaret ediyor.

bir-utanc-listesinde-daha-yerimizi-aldik-3.jpg

En çok ihbar İstanbul'dan

Rapor, İstanbul'dan 36 çağrı alınarak en çok ihbarın yapıldığı il olduğunu belirtiyor. İstanbul'u İzmir ve Ankara izliyor. Toplamda 28 ilden gelen çağrılar, şiddetin yaygınlığını gözler önüne seriyor. Bolu'dan gelen 5 çağrının nüfusa oranı dikkate alındığında oldukça yüksek bir oran olduğu belirtiliyor.

Şiddet mağdurlarının yaş aralığı çok geniş

TKDF raporu, şiddet mağdurlarının yaş aralığının 2 ile 56 yaş arasında değiştiğini gösteriyor. Bu çağrıların çoğunluğu, evli olunan erkekler tarafından uygulanan şiddet ihbarlarından oluşuyor. Kadınlar ve kız çocukları, şiddete maruz kalanların başında geliyor.

bir-utanc-listesinde-daha-yerimizi-aldik-4.jpg

Şiddetin odak noktası: Ev

Rapor, evin kadına yönelik şiddetin en sık yaşandığı yer olduğunu vurguluyor. Evli ve boşanmış erkekler ile diğer aile bireyleri, şiddetin en yaygın uygulayıcıları arasında. Raporda belirtilen bu durum, ev içi şiddetin sadece bireysel bir mesele olmayıp, toplumsal bir sorun olduğunu ve acil müdahale gerektirdiğini gösteriyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Bolu Dağı Geçişi Bakım-Onarım Çalışmaları: Ankara-İstanbul İstikameti Kapatıldı!
Bolu Dağı Geçişi Bakım-Onarım Çalışmaları: Ankara-İstanbul İstikameti Kapatıldı!
Kıbrıs'ta Kedi Enfeksiyöz Peritonit (FIP) salgını alarmı
Kıbrıs'ta Kedi Enfeksiyöz Peritonit (FIP) salgını alarmı
Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu şubeden Balkanlar’da kültürel gezi
Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu şubeden Balkanlar’da kültürel gezi
Raylarda yürüyen vatandaşa Yüksek Hızlı Tren (YHT) çarptı
Raylarda yürüyen vatandaşa Yüksek Hızlı Tren (YHT) çarptı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den heyecan verici açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den heyecan verici açıklama
Elektronik kelepçeli hükümlü banka ziyaretiyle polisi harekete geçirdi
Elektronik kelepçeli hükümlü banka ziyaretiyle polisi harekete geçirdi
Bu yaz hepinizin kanını daha çok emecekler
Bu yaz hepinizin kanını daha çok emecekler