Bolu ‘Ev içi şiddet acil yardım hattı’ listesinde 5 çağrı ile yer aldı

Bu çağrıların yüzde 90.2'si kadınlar tarafından yapıldı, göstererek aile içi şiddetin ciddiyetini vurguluyor.

Şiddetin ana kaynağı: Eşler

Raporda, aile içi şiddet vakalarının en büyük faili olarak yüzde 51.2 ile evli olunan erkekler belirtiliyor. Bolu'da yaşanan aile içi şiddet olayları ise tamamen eşler tarafından gerçekleştirildi, bu da ev içi şiddetin evrenselliğini ortaya koyuyor.

Bolu'daki durumun alarm verici boyutu

TKDF raporunda, Bolu özellikle dikkat çekiyor. Bolu'dan Ekim ayı içinde yapılan 5 çağrı, şiddetin sadece metropol şehirlerdeki bir sorun olmadığını gösteriyor. Bolu'daki şiddet vakaları, bu sorunun her yerde mevcut olabileceğine işaret ediyor.

En çok ihbar İstanbul'dan

Rapor, İstanbul'dan 36 çağrı alınarak en çok ihbarın yapıldığı il olduğunu belirtiyor. İstanbul'u İzmir ve Ankara izliyor. Toplamda 28 ilden gelen çağrılar, şiddetin yaygınlığını gözler önüne seriyor. Bolu'dan gelen 5 çağrının nüfusa oranı dikkate alındığında oldukça yüksek bir oran olduğu belirtiliyor.

Şiddet mağdurlarının yaş aralığı çok geniş

TKDF raporu, şiddet mağdurlarının yaş aralığının 2 ile 56 yaş arasında değiştiğini gösteriyor. Bu çağrıların çoğunluğu, evli olunan erkekler tarafından uygulanan şiddet ihbarlarından oluşuyor. Kadınlar ve kız çocukları, şiddete maruz kalanların başında geliyor.

Şiddetin odak noktası: Ev

Rapor, evin kadına yönelik şiddetin en sık yaşandığı yer olduğunu vurguluyor. Evli ve boşanmış erkekler ile diğer aile bireyleri, şiddetin en yaygın uygulayıcıları arasında. Raporda belirtilen bu durum, ev içi şiddetin sadece bireysel bir mesele olmayıp, toplumsal bir sorun olduğunu ve acil müdahale gerektirdiğini gösteriyor.