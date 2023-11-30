Bolu F Tipi Cezaevinde PKK'lı Hükümlülerden Öcalan İçin Açlık Grevi

Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalan PKK'lı hükümlüler, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için açlık grevi başlattı. Cezaevindeki yaklaşık 100 PKK'lı mahkûmun bu eyleme katıldığı bildirildi.

Türkiye genelinde 104 cezaevinde eylem

İHD Ankara Şubesi Eşbaşkanı Ömer Faruk Yazmacı, Türkiye genelinde 104 cezaevinde "Abdullah Öcalan'a özgürlük" talebiyle benzer açlık grevlerinin başlatıldığını açıkladı. Bu eylemler 27 Kasım'dan 15 Şubat'a kadar sürecek.

Tutukluların talepleri ve eylemleri

Yazmacı, tutukluların Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin topluma yayıldığını ve Öcalan'ın özgürlüğünün Kürt sorununun çözümü olduğunu savunduklarını ifade etti. Ayrıca, açlık grevi yapan tutukluların yetkili ulusal ve uluslararası kurumlara dilekçe ve yazılar gönderdikleri bilgisi de paylaşıldı.

İç Anadolu bölgesindeki eylemler

İç Anadolu Bölgesi'ndeki 21 cezaevinde de benzer açlık grevi eylemlerinin başlatıldığı belirtildi. Bu cezaevleri arasında Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi de bulunuyor.

Bolu'daki eyleme dikkat çekilmesi ve destek çağrısı

Yazmacı, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde başlatılan eylemin yanı sıra diğer cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekti. Bebek katili Öcalan için yapılacak olan grev 15 Şubat 2024’e kadar sürecek.