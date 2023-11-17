Bolu, Gerede, Ankara ve Bursa illerinde hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Bölgemizde hava sıcaklıları düşmeye devam ediyor. Bolu’da hava sıcaklığı hafta sonu 4°C kadar düşecek. Gerede ise Cumadan itibaren karla karışıl yağmur almaya başlayacak. Gerede ilçesinde hafta sonu yüksek kesimlerde sıcaklık ‘0’ın altına düşecek.