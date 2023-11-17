Bolu, Gerede, Ankara ve Bursa illerinde hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Bölgemizde hava sıcaklıları düşmeye devam ediyor. Bolu’da hava sıcaklığı hafta sonu 4°C kadar düşecek. Gerede ise Cumadan itibaren karla karışıl yağmur almaya başlayacak. Gerede ilçesinde hafta sonu yüksek kesimlerde sıcaklık ‘0’ın altına düşecek.
Ankara hava durumu
Cuma (17 Kasım): Bulutlu, en yüksek 11°C. Rüzgâr DGD ve değişken.
Cumartesi (18 Kasım): Öğleden sonra yağmur, en yüksek 15°C. Rüzgâr GD, 15 - 30 km/saat.
Pazar (19 Kasım): Çok bulutlu, en yüksek 6°C. Rüzgâr B, 10 - 15 km/saat.
Pazartesi (20 Kasım): Bulutlu, öğleden sonra güneşli, en yüksek 6°C. Rüzgâr BKB, 10 - 15 km/saat.
Bolu hava durumu
Cuma (17 Kasım): Bulutlu, en yüksek 12°C. Rüzgâr K ve değişken.
Cumartesi (18 Kasım): Yağmur, en yüksek 13°C. Rüzgâr KB, 15 - 25 km/saat. Yağmur ihtimali %80.
Pazar (19 Kasım): Çok bulutlu, en yüksek 6°C. Rüzgâr KB, 10 - 15 km/saat. Karla karışık yağmur
Pazartesi (20 Kasım): Bulutlu, en yüksek 4°C. Rüzgâr KB ve değişken.
Gerede hava durumu
Cuma (17 Kasım): Bulutlu, en yüksek 8°C. Rüzgâr K ve değişken.
Cumartesi (18 Kasım): Kar yağışı, en yüksek 10°C. Rüzgâr KB, 15 - 25 km/saat. Kar ihtimali %70.
Pazar (19 Kasım): Çok bulutlu, en yüksek 4°C. Rüzgâr KB, 10 - 15 km/saat.
Pazartesi (20 Kasım): Bulutlu, en yüksek 2°C. Rüzgâr KB ve değişken.
Bursa Hava durumu
Cuma (17 Kasım): Bulutlu, en yüksek 2°C. Rüzgâr GB ve değişken.
Cumartesi (18 Kasım): Yağmur, en yüksek -1°C. Rüzgâr GB, 15 - 25 km/saat. Yağmur ihtimali %80.
Pazar (19 Kasım): Çok bulutlu, en yüksek -8°C. Rüzgâr GB, 10 - 15 km/saat.
Pazartesi (20 Kasım): Bulutlu, en yüksek -5°C. Rüzgâr GB ve değişken.
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