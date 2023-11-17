  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bolu, Gerede, Ankara ve Bursa illerinde hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Bolu, Gerede, Ankara ve Bursa illerinde hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Bolu, Gerede, Ankara ve Bursa illerinde hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Bölgemizde hava sıcaklıları düşmeye devam ediyor. Bolu’da hava sıcaklığı hafta sonu 4°C kadar düşecek. Gerede ise Cumadan itibaren karla karışıl yağmur almaya başlayacak. Gerede ilçesinde hafta sonu yüksek kesimlerde sıcaklık ‘0’ın altına düşecek.

Ankara hava durumu

Cuma (17 Kasım): Bulutlu, en yüksek 11°C. Rüzgâr DGD ve değişken.

Cumartesi (18 Kasım): Öğleden sonra yağmur, en yüksek 15°C. Rüzgâr GD, 15 - 30 km/saat.

Pazar (19 Kasım): Çok bulutlu, en yüksek 6°C. Rüzgâr B, 10 - 15 km/saat.

Pazartesi (20 Kasım): Bulutlu, öğleden sonra güneşli, en yüksek 6°C. Rüzgâr BKB, 10 - 15 km/saat.

Bolu hava durumu

Cuma (17 Kasım): Bulutlu, en yüksek 12°C. Rüzgâr K ve değişken.

Cumartesi (18 Kasım): Yağmur, en yüksek 13°C. Rüzgâr KB, 15 - 25 km/saat. Yağmur ihtimali %80.

Pazar (19 Kasım): Çok bulutlu, en yüksek 6°C. Rüzgâr KB, 10 - 15 km/saat. Karla karışık yağmur

Pazartesi (20 Kasım): Bulutlu, en yüksek 4°C. Rüzgâr KB ve değişken.

Gerede hava durumu

Cuma (17 Kasım): Bulutlu, en yüksek 8°C. Rüzgâr K ve değişken.

Cumartesi (18 Kasım): Kar yağışı, en yüksek 10°C. Rüzgâr KB, 15 - 25 km/saat. Kar ihtimali %70.

Pazar (19 Kasım): Çok bulutlu, en yüksek 4°C. Rüzgâr KB, 10 - 15 km/saat.

Pazartesi (20 Kasım): Bulutlu, en yüksek 2°C. Rüzgâr KB ve değişken.

Bursa Hava durumu

Cuma (17 Kasım): Bulutlu, en yüksek 2°C. Rüzgâr GB ve değişken.

Cumartesi (18 Kasım): Yağmur, en yüksek -1°C. Rüzgâr GB, 15 - 25 km/saat. Yağmur ihtimali %80.

Pazar (19 Kasım): Çok bulutlu, en yüksek -8°C. Rüzgâr GB, 10 - 15 km/saat.

Pazartesi (20 Kasım): Bulutlu, en yüksek -5°C. Rüzgâr GB ve değişken.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Konuralp'te tarih yeniden canlanıyor
Konuralp'te tarih yeniden canlanıyor
Ogün Samast'ın tahliye süreci; Yedi red ve sonuçta şartlı tahliye
Ogün Samast'ın tahliye süreci; Yedi red ve sonuçta şartlı tahliye
Bolu Dağı Tüneli’nde heyelan riski, İstanbul yönü trafiğe açıldı
Bolu Dağı Tüneli’nde heyelan riski, İstanbul yönü trafiğe açıldı
Mercek-4 Operasyonu'nda Bolu'da büyük başarı, ruhsatsız silah kaçakçılarına darbe
Mercek-4 Operasyonu'nda Bolu'da büyük başarı, ruhsatsız silah kaçakçılarına darbe
Bolu'da esnaf kredilerinde önemli güncellemeler: Limit 650 bin liraya çıktı
Bolu'da esnaf kredilerinde önemli güncellemeler: Limit 650 bin liraya çıktı
Bolu İl Özel İdaresi'nin 2024 bütçesi 506 milyon lira olarak onaylandı
Bolu İl Özel İdaresi'nin 2024 bütçesi 506 milyon lira olarak onaylandı
HAKLARIMIZI ÖĞRENELİM VE ÖĞRETELİM !
HAKLARIMIZI ÖĞRENELİM VE ÖĞRETELİM !