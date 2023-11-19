Bolu, Gerede, Düzce, Ankara ve İstanbul için bir haftalık hava durumu tahmini
Bol yağışlı ve yer yer sağanak şeklinde yağmur geçişleri yaşayacağımız hafta boyunca ilimiz ve bölgemizde resmen yağmura doyacağız . Gerede, Bolu ve Ankara bu hafta kar yağışlı günler yaşayacak.
20 Kasım Pazartesi 2023
İstanbul Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gündüz 12°C / gece 6°C.
Kocaeli Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gündüz 13°C / gece 3°C.
Sakarya Hava Durumu: Bulutlu, gündüz 12°C / gece 4°C.
Düzce Hava Durumu: Yağmurlu, gündüz 11°C / gece 6°C.
Bolu Hava Durumu: Karla karışık yağmur, gündüz 5°C / gece 1°C.
Gerede Hava Durumu: : Hafif kar yağışlı, gündüz 3°C / gece -2°C.
Ankara Hava Durumu: Hafif kar yağışlı, gündüz 4°C / gece 0°C.
21 Kasım Salı 2023
İstanbul Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gündüz 12°C / gece 6°C.
Kocaeli Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gündüz 17°C / gece 10°C.
Sakarya Hava Durumu: Parçalı Bulutlu, gündüz 16°C / gece 6°C.
Düzce Hava Durumu: Bulutlu, gündüz 15°C / gece 7°C.
Bolu Hava Durumu: Bulutlu, gündüz 9°C / gece 2°C.
Gerede Hava Durumu: : Parçalı bulutlu, gündüz 5°C / gece -1°C.
Ankara Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gündüz 10°C / gece 2°C.
22 Kasım Salı 2023
İstanbul Hava Durumu: Yağmurlu ve Bulutlu, gündüz 19°C / gece 14°C.
Kocaeli Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gündüz 19°C / gece 9°C.
Sakarya Hava Durumu: Bulutlu, gündüz 17°C / gece 10°C.
Düzce Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gündüz 16°C / gece 8°C.
Bolu Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gündüz 11°C / gece 3°C.
Gerede Hava Durumu: Bulutlu, gündüz 8°C / gece 0°C.
Ankara Hava Durumu: Bulutlu, gündüz 13°C / gece 3°C.
23 Kasım Salı 2023
İstanbul Hava Durumu: Yoğun Yağmurlu, gündüz 16°C / gece 14°C.
Kocaeli Hava Durumu: Yağmurlu, gündüz 17°C / gece 12°C.
Sakarya Hava Durumu: Yağmurlu gündüz 18°C / gece 11°C.
Düzce Hava Durumu: Yağmur İhtimali, gündüz 17°C / gece 11°C.
Bolu Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gündüz 12°C / gece 6°C.
Gerede Hava Durumu: Bulutlu gündüz 11°C / gece 5°C.
Ankara Hava Durumu: Güneşli, gündüz 15°C / gece 7°C.
24 Kasım Salı 2023
İstanbul Hava Durumu: Yağmur ihtimali, gündüz 17°C / gece 14°C.
Kocaeli Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gündüz 18°C / gece 11°C.
Sakarya Hava Durumu: Yağmur İhtimali, gündüz 17°C / gece 12°C.
Düzce Hava Durumu: Yağmur İhtimali, gündüz 16°C / gece 10°C.
Bolu Hava Durumu: Yağmur ihtimali, gündüz 12°C / gece 5°C.
Gerede Hava Durumu: Bulutlu, gündüz 10°C / gece 5°C.
Ankara Hava Durumu: Bulutlu, gündüz 13°C / gece 6°C.
25 Kasım Salı 2023
İstanbul Hava Durumu: Yağışlı ve Bulutlu, gündüz 12°C / gece 9°C.
Kocaeli Hava Durumu: Yağmurlu, gündüz 16°C / gece 8°C.
Sakarya Hava Durumu: Yağmurlu, gündüz 14°C / gece 8°C.
Düzce Hava Durumu: Yağmurlu, gündüz 14°C / gece 8°C.
Bolu Hava Durumu: Yağmurlu, gündüz 10°C / gece 5°C.
Gerede Hava Durumu: Yağmurlu, gündüz 7°C / gece 3°C.
Ankara Hava Durumu: Yağmurlu, gündüz 12°C / gece 5°C.
26 Kasım Salı 2023
İstanbul Hava Durumu: Sağanak Yağış, gündüz 16°C / gece 12°C.
Kocaeli Hava Durumu: Parçalı Bulutlu, gündüz 15°C / gece 7°C.
Sakarya Hava Durumu: Yağmur İhtimali, gündüz 14°C / gece 6°C.
Düzce Hava Durumu: Yağmur İhtimali, gündüz 16°C / gece 8°C.
Bolu Hava Durumu: Bulutlu gündüz 11°C / gece 3°C.
Gerede Hava Durumu: Çok bulutlu, gündüz 6°C / gece 0°C.
Ankara Hava Durumu: Bulutlu, gündüz 10°C / gece 4°C.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.