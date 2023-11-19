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Bolu, Gerede, Düzce, Ankara ve İstanbul için bir haftalık hava durumu tahmini

Bolu, Gerede, Düzce, Ankara ve İstanbul için bir haftalık hava durumu tahmini

Bol yağışlı ve yer yer sağanak şeklinde yağmur geçişleri yaşayacağımız hafta boyunca ilimiz ve bölgemizde resmen yağmura doyacağız . Gerede, Bolu ve Ankara bu hafta kar yağışlı günler yaşayacak.

20 Kasım Pazartesi 2023

İstanbul Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gündüz 12°C / gece 6°C.

Kocaeli Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gündüz 13°C / gece 3°C.

Sakarya Hava Durumu: Bulutlu, gündüz 12°C / gece 4°C.

Düzce Hava Durumu: Yağmurlu, gündüz 11°C / gece 6°C.

Bolu Hava Durumu: Karla karışık yağmur, gündüz 5°C / gece 1°C.

Gerede Hava Durumu: : Hafif kar yağışlı, gündüz 3°C / gece -2°C.

Ankara Hava Durumu: Hafif kar yağışlı, gündüz 4°C / gece 0°C.

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21 Kasım Salı 2023

İstanbul Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gündüz 12°C / gece 6°C.

Kocaeli Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gündüz 17°C / gece 10°C.

Sakarya Hava Durumu: Parçalı Bulutlu, gündüz 16°C / gece 6°C.

Düzce Hava Durumu: Bulutlu, gündüz 15°C / gece 7°C.

Bolu Hava Durumu: Bulutlu, gündüz 9°C / gece 2°C.

Gerede Hava Durumu: : Parçalı bulutlu, gündüz 5°C / gece -1°C.

Ankara Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gündüz 10°C / gece 2°C.

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22 Kasım Salı 2023

İstanbul Hava Durumu: Yağmurlu ve Bulutlu, gündüz 19°C / gece 14°C.

Kocaeli Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gündüz 19°C / gece 9°C.

Sakarya Hava Durumu: Bulutlu, gündüz 17°C / gece 10°C.

Düzce Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gündüz 16°C / gece 8°C.

Bolu Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gündüz 11°C / gece 3°C.

Gerede Hava Durumu: Bulutlu, gündüz 8°C / gece 0°C.

Ankara Hava Durumu: Bulutlu, gündüz 13°C / gece 3°C.

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23 Kasım Salı 2023

İstanbul Hava Durumu: Yoğun Yağmurlu, gündüz 16°C / gece 14°C.

Kocaeli Hava Durumu: Yağmurlu, gündüz 17°C / gece 12°C.

Sakarya Hava Durumu: Yağmurlu gündüz 18°C / gece 11°C.

Düzce Hava Durumu: Yağmur İhtimali, gündüz 17°C / gece 11°C.

Bolu Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gündüz 12°C / gece 6°C.

Gerede Hava Durumu: Bulutlu gündüz 11°C / gece 5°C.

Ankara Hava Durumu: Güneşli, gündüz 15°C / gece 7°C.

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24 Kasım Salı 2023

İstanbul Hava Durumu: Yağmur ihtimali, gündüz 17°C / gece 14°C.

Kocaeli Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gündüz 18°C / gece 11°C.

Sakarya Hava Durumu: Yağmur İhtimali, gündüz 17°C / gece 12°C.

Düzce Hava Durumu: Yağmur İhtimali, gündüz 16°C / gece 10°C.

Bolu Hava Durumu: Yağmur ihtimali, gündüz 12°C / gece 5°C.

Gerede Hava Durumu: Bulutlu, gündüz 10°C / gece 5°C.

Ankara Hava Durumu: Bulutlu, gündüz 13°C / gece 6°C.

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25 Kasım Salı 2023

İstanbul Hava Durumu: Yağışlı ve Bulutlu, gündüz 12°C / gece 9°C.

Kocaeli Hava Durumu: Yağmurlu, gündüz 16°C / gece 8°C.

Sakarya Hava Durumu: Yağmurlu, gündüz 14°C / gece 8°C.

Düzce Hava Durumu: Yağmurlu, gündüz 14°C / gece 8°C.

Bolu Hava Durumu: Yağmurlu, gündüz 10°C / gece 5°C.

Gerede Hava Durumu: Yağmurlu, gündüz 7°C / gece 3°C.

Ankara Hava Durumu: Yağmurlu, gündüz 12°C / gece 5°C.

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26 Kasım Salı 2023

İstanbul Hava Durumu: Sağanak Yağış, gündüz 16°C / gece 12°C.

Kocaeli Hava Durumu: Parçalı Bulutlu, gündüz 15°C / gece 7°C.

Sakarya Hava Durumu: Yağmur İhtimali, gündüz 14°C / gece 6°C.

Düzce Hava Durumu: Yağmur İhtimali, gündüz 16°C / gece 8°C.

Bolu Hava Durumu: Bulutlu gündüz 11°C / gece 3°C.

Gerede Hava Durumu: Çok bulutlu, gündüz 6°C / gece 0°C.

Ankara Hava Durumu: Bulutlu, gündüz 10°C / gece 4°C.

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