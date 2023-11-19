Bolu, Gerede, Düzce, Ankara ve İstanbul için bir haftalık hava durumu tahmini

Bol yağışlı ve yer yer sağanak şeklinde yağmur geçişleri yaşayacağımız hafta boyunca ilimiz ve bölgemizde resmen yağmura doyacağız . Gerede, Bolu ve Ankara bu hafta kar yağışlı günler yaşayacak.