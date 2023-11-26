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Bolu, Gerede, Kocaeli, Düzce, Sakarya, İstanbul ve Ankara'da hava durumu tahminleri

Bolu, Gerede, Kocaeli, Düzce, Sakarya, İstanbul ve Ankara'da hava durumu tahminleri

Bu hafta, Bolu, Gerede, Kocaeli, Düzce, Sakarya, İstanbul ve Ankara'da hava durumu genel olarak soğuk ve yağışlı geçecek. Özellikle Bolu ve Gerede'de kar yağışı beklenirken, Kocaeli, Sakarya, İstanbul ve Ankara'da yağmur hakim olacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Hava durumu tahminlerindeki değişiklikler için güncel bilgileri takip etmeyi unutmayın.

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Bolu Hava Durumu

27 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmur, en yüksek 3°C, en düşük -1°C.

28 Kasım Salı: Kar yağışı, en yüksek 6°C, en düşük -4°C.

29 Kasım Çarşamba: Yağmurlu, en yüksek 11°C, en düşük 6°C.

30 Kasım Perşembe: Yağmurlu, en yüksek 10°C, en düşük 6°C.

1 Aralık Cuma: Parçalı Bulutlu, en yüksek 13°C, en düşük 5°C.

2 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu, en yüksek 15°C, en düşük 8C.

3 Aralık Pazar: Çok bulutlu, en yüksek 14°C, en düşük 9°C.

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Gerede Hava Durumu

27 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu, en yüksek -2°C, en düşük -6°C.

28 Kasım Salı: Parçalı Bulutlu, en yüksek 3°C, en düşük -6°C.

29 Kasım Çarşamba: Yağmurlu, en yüksek 7°C, en düşük 2°C.

30 Kasım Perşembe: Yağmurlu, en yüksek 7°C, en düşük 2°C.

1 Aralık Cuma: Güneşli, en yüksek 10°C, en düşük 2°C.

2 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu, en yüksek 12°C, en düşük 5°C.

3 Aralık Pazar: Çok bulutlu, en yüksek 11°C, en düşük 5°C.

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Kocaeli (İzmit) Hava Durumu

27 Kasım Pazartesi: Parçalı bulutlu, en yüksek 8°C, en düşük 3°C.

28 Kasım Salı: Parçalı bulutlu, en yüksek 14°C, en düşük 1°C.

29 Kasım Çarşamba: Yağmur, en yüksek 18°C, en düşük 10°C.

30 Kasım Perşembe: Yağmur, en yüksek 13°C, en düşük 8°C.

1 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu, en yüksek 19°C, en düşük 7°C.

2 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu, en yüksek 19°C, en düşük 10°C.

3 Aralık Pazar: Çok bulutlu, en yüksek 20°C, en düşük 11°C.

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Düzce Hava Durumu

27 Kasım Pazartesi: Parçalı bulutlu, en yüksek 6°C, en düşük 0°C.

28 Kasım Salı: Parçalı bulutlu, en yüksek 11°C, en düşük 0°C.

29 Kasım Çarşamba: Yağmur, en yüksek 17°C, en düşük 10°C.

30 Kasım Perşembe: Yağmur, en yüksek 13°C, en düşük 8°C.

1 Aralık Cuma: Güneşli, en yüksek 18°C, en düşük 7°C.

2 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu, en yüksek 19°C, en düşük 11°C.

3 Aralık Pazar: Çok bulutlu, en yüksek 19°C, en düşük 11°C.

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Sakarya Hava Durumu

27 Kasım Pazartesi: Parçalı bulutlu, en yüksek 6°C, en düşük 2°C.

28 Kasım Salı: Parçalı bulutlu, en yüksek 12°C, en düşük 1°C.

29 Kasım Çarşamba: Yağmur, en yüksek 17°C, en düşük 10°C.

30 Kasım Perşembe: Yağmur, en yüksek 12°C, en düşük 8°C.

1 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu, en yüksek 18°C, en düşük 8°C.

2 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu, en yüksek 20°C, en düşük 11°C.

3 Aralık Pazar: Çok bulutlu, en yüksek 20°C, en düşük 11°C.

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Ankara Hava Durumu

27 Kasım Pazartesi: Parçalı bulutlu, en yüksek 1°C, en düşük -4°C.

28 Kasım Salı: Parçalı bulutlu, en yüksek 6°C, en düşük -3°C.

29 Kasım Çarşamba: Hafif yağmur, en yüksek 12°C, en düşük 4°C.

30 Kasım Perşembe: Hafif yağmur, en yüksek 11°C, en düşük 6°C.

1 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu, en yüksek 13°C, en düşük 3°C.

2 Aralık Cumartesi: Parçalı bulutlu, en yüksek 13°C, en düşük 5°C.

3 Aralık Pazar: Çok bulutlu, en yüksek 13°C, en düşük 6°C.

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İstanbul Hava Durumu

27 Kasım Pazartesi: Parçalı bulutlu, en yüksek 6°C, en düşük 2°C.

28 Kasım Salı: Çok bulutlu, en yüksek 15°C, en düşük 6°C.

29 Kasım Çarşamba: Yağmur, en yüksek 16°C, en düşük 9°C.

30 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu, en yüksek 13°C, en düşük 8°C.

1 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu, en yüksek 18°C, en düşük 9°C.

2 Aralık Cumartesi: Sisli, en yüksek 19°C, en düşük 15°C.

3 Aralık Pazar: Sisli, en yüksek 18°C, en düşük 14°C.

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