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Bolu Gerede'de kentsel dönüşüm için Toki ve özel sektör bir arada

Bolu Gerede'de kentsel dönüşüm için Toki ve özel sektör bir arada

Bolu'nun Gerede ilçesinde, Demirciler Mahallesi'nde yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi için önemli bir adım atıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Hekimoğlu Grup İnşaat A.Ş. ve Hime İnşaat A.Ş. arasında 23 Kasım Perşembe günü kritik bir sözleşme imzalandı.

Projenin detayları ve maliyeti

733 Milyon TL bütçeyle planlanan bu proje kapsamında, 10 gün içerisinde yer teslimi yapılacak. 1. Etapta, 236 konut, 154 dükkan ve 34 ofis inşaatının yanı sıra altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları başlayacak.

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Projenin tamamlanma süreci ve beklentileri

TOKİ, projenin 1. Etap kısmının yer tesliminden itibaren 450 takvim günü içinde tamamlanmasını öngörüyor. Bu sürecin Gerede ilçesi için büyük önem taşıdığı ve ekonomik canlanmaya katkıda bulunacağı bekleniyor.

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Belediye Başkanı Mustafa Allar'dan açıklamalar

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, projenin ilçe için hayırlı olacağını ifade etti. Zorluklara rağmen projenin ilerleyişini yakından takip ettiklerini belirten Allar, "Devletimiz, hem Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hem de bu kentsel dönüşüm projesinde büyük çaba gösterdi" diyerek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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Gelecek planları ve ilçenin dönüşümü

Belediye Başkanı Allar, projenin güney kısmı için de ihale hazırlıklarının devam ettiğini belirtti. Ülkenin yaşadığı zorluklara rağmen devletin güçlü bir duruş sergilediğini vurgulayan Allar, Gerede'nin bu proje ile daha modern ve güvenli bir yapıya kavuşmasının hedeflendiğini belirtti.

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