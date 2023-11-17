Bolu Gerede'de şok edici cinsel taciz davası: 81 yaşındaki sanık mahkemede

Mağdurun kan donduran ifadeleri

Ankara AGO odasından psikolog eşliğinde ifade veren 9 yaşındaki mağdur E.Ç.'nin anlattıkları dehşete düşürdü. E.Ç., yaşlı bir adamın kendisini bahçeye çağırıp, cinsel istismarda bulunduğunu ve daha sonra ellerini bağlayıp, ağzını bantladığını iddia etti.

Sanığın inkarı ve avukatının itirazı

Sanık S.B., olay günü bahçesine gelen E.Ç.'yi tanımadığını ve sadece dinlenmesine izin verdiğini, daha sonra kovduğunu iddia etti. Sanığın avukatı Oğulcan Dinçer ise, E.Ç.'nin ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirterek, bu çelişkilerin giderilmesi gerektiğini savundu.

Müştekilerin ifadesi ve sanığın ailesinden açıklama

Duruşmada mağdur kızın dedesi A.B. ve babaannesi G.B. de ifade verdi. Yaşananları torunlarından öğrendiklerini ve sanıktan şikayetçi olduklarını belirttiler. Sanığın çocukları ise, babalarının eğer suçluysa cezasını çekmesi gerektiğini, ancak iftira atıldıysa da suçluların cezalandırılmasını istediklerini söylediler.

Duruşmanın ertelenmesi ve devam eden tutukluluk

Mahkeme, olayın yaşandığı yerin fotoğraflanması ve kroki çizilmesine karar vererek duruşmayı 20 Aralık'a erteledi. Sanık S.B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.