  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bolu Gölcük Tabiat Parkı, fırtınanın ardından yeniden açıldı

Bolu Gölcük Tabiat Parkı, fırtınanın ardından yeniden açıldı

Bolu Gölcük Tabiat Parkı, geçtiğimiz günlerde kuvvetli rüzgarın etkisiyle birçok ağacın devrilmesine sahne oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün acil müdahalesinden sonra fırtınanın izleri silindi.

Gölcük Tabiat Parkı'nın yeniden açılışı

Müdahale sürecinde, ziyaretçilerin güvenliği için parkın geçici olarak kapatılması gerekti. Ancak yapılan çalışmaların ardından, Bolu'nun bu eşsiz doğal güzelliği, yeniden doğaseverleri ağırlamaya başladı. Gölcük Tabiat Parkı, büyüleyici manzaraları ve huzur veren atmosferiyle günübirlik tatilcilerin ve doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası olmaya devam ediyor.

golcukte-firtinanin-izleri-silindi-1.jpg

Doğal güzellikler ve aktiviteler

Parkın ziyaretçilere sunduğu doğal güzellikler, göl çevresinde keyifli yürüyüşler ve fotoğrafçılık için mükemmel fırsatlar sunuyor. Yeniden açılışının ardından, doğaseverler bu eşsiz güzellikleri keşfetmek ve ölümsüzleştirmek için parka akın etti.

Güvenli ve erişilebilir bir doğa deneyimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sayesinde, parkın ziyaretçilere güvenli ve erişilebilir bir doğa deneyimi sunması mümkün oldu. Ekipler, devrilen ağaçların hızlı bir şekilde kaldırılmasını sağlayarak, parkın doğal dokusunu korumayı başardı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Bolu Gündem yine tarihi bir misyon üstleniyor ve tarafları canlı yayında tartışmaya davet ediyor
Bolu Gündem yine tarihi bir misyon üstleniyor ve tarafları canlı yayında tartışmaya davet ediyor
İYİ Parti ve CHP liderlerinin önemli buluşması
İYİ Parti ve CHP liderlerinin önemli buluşması
Nadir Görülen Anadolu Parsı, Aylar Sonra Yeniden Fotokapana Yakalandı
Nadir Görülen Anadolu Parsı, Aylar Sonra Yeniden Fotokapana Yakalandı
Bolu'da Siyasi Arenada Gerilim Yükseliyor: AK Parti ve CHP'nin karşılıklı meydan okumaları
Bolu'da Siyasi Arenada Gerilim Yükseliyor: AK Parti ve CHP'nin karşılıklı meydan okumaları
Kış geldi grip ve soğuk algınlığı evlerin başmisafirleri oldu
Kış geldi grip ve soğuk algınlığı evlerin başmisafirleri oldu
Düzce'ye Bolu'dan önemli ziyaret: Fırtına hasarı gündemde
Düzce'ye Bolu'dan önemli ziyaret: Fırtına hasarı gündemde
Elektrikli otomobil satışlarında tüketiciyi koruyan yeni düzenleme yürürlüğe girdi
Elektrikli otomobil satışlarında tüketiciyi koruyan yeni düzenleme yürürlüğe girdi