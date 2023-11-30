Bolu Gölcük Tabiat Parkı, fırtınanın ardından yeniden açıldı

Bolu Gölcük Tabiat Parkı, geçtiğimiz günlerde kuvvetli rüzgarın etkisiyle birçok ağacın devrilmesine sahne oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün acil müdahalesinden sonra fırtınanın izleri silindi.

Gölcük Tabiat Parkı'nın yeniden açılışı

Müdahale sürecinde, ziyaretçilerin güvenliği için parkın geçici olarak kapatılması gerekti. Ancak yapılan çalışmaların ardından, Bolu'nun bu eşsiz doğal güzelliği, yeniden doğaseverleri ağırlamaya başladı. Gölcük Tabiat Parkı, büyüleyici manzaraları ve huzur veren atmosferiyle günübirlik tatilcilerin ve doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Doğal güzellikler ve aktiviteler

Parkın ziyaretçilere sunduğu doğal güzellikler, göl çevresinde keyifli yürüyüşler ve fotoğrafçılık için mükemmel fırsatlar sunuyor. Yeniden açılışının ardından, doğaseverler bu eşsiz güzellikleri keşfetmek ve ölümsüzleştirmek için parka akın etti.

Güvenli ve erişilebilir bir doğa deneyimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sayesinde, parkın ziyaretçilere güvenli ve erişilebilir bir doğa deneyimi sunması mümkün oldu. Ekipler, devrilen ağaçların hızlı bir şekilde kaldırılmasını sağlayarak, parkın doğal dokusunu korumayı başardı.