Bolu Gündem yine tarihi bir misyon üstleniyor ve tarafları canlı yayında tartışmaya davet ediyor

Ak Parti ve CHP İl Başkanlarının kamuoyunda birbirlerine hodri meydan restini gören Bolu Gündem tarihi bir görev üstleniyor. Gündem Yayın Grubu her iki başkanı halkın huzurunda yapılacak bir sosyal medya canlı yayınında tartışmaya davet ediyor.

Ak Parti ve CHP İl Başkanlarının hodri meydan restleşmelerini kamu adına dikkate alan Bölge Basınının Amiral Gemisi Bolu Gündem her iki başkanı canlı yayında fikir savaşına davet ediyor. Birbirinden uzak mekanlarda hodri meydan çeken iki genç siyasetçiyi TV programında canlı yayında yüz yüze toplum önünde tartışmaya davet eden Bolu Gündem tüm yayını sosyal medya hesaplarından ve internet televizyonu ‘Gündem TV’den canlı yayınlama sözü veriyor.

He iki il başkanının mutabık kalacağı salonda, eşit koşullarda ve içerikle yapılacak olan canlı yayının tüm sorumluluğunu alarak ilimizin duayen gazetecisi H. Hüseyin Aykan moderatörlüğünde her iki başkanı tartışmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın da sosyal medya üzerinden başkanlara sorular sorabileceği yayının tüm teknik yükünü Bolu Gündem Yayın Grubu olarak üstleniyoruz.

Şimdi sıra her iki il başkanının ‘hodri meydan’ çağrısında samimi olup olmadığını gösterme zamanı. Samimi ve cesur şekilde toplum önünde fikirlerini yarıştırmasını beklediğimiz Ak Parti İl Başkanı Suat Güner ve CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz’ün ne diyeceğini merakla bekleyeceğiz.