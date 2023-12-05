Bolu halkı ilçe ve beldelerini bilmiyor: Bolu’nun ilçe ve beldeleri nelerdir? Sorusunu birçok Bolulu cevaplayamadı

Gündem TV ekibi olarak gerçekleştirdiğimiz röportaj da, Bolu’nun ilçe ve beldeleri konusundaki vatandaşların bilinçsizliği ortaya çıktı.

Bolu'nun çeşitli ilçe ve beldelerini tanıma konusundaki eksiklik, röportaj kapsamında elde ettiğimiz verilerle net bir şekilde görüldü.

Halka yöneltilen "Bolu'nun ilçe ve beldelerini biliyor musunuz?" sorusu, çoğunluğunun "Bolu'nun yabancısıyız" yanıtını vermesiyle sonuçlandı. Bu cevap, Bolu coğrafyasının halk arasında ne kadar bilinmediğini gösterirken, kent sınırları içindeki ilçe ve beldelerin popülerliği hakkında ipuçları sundu.

Röportajın bir diğer sorusu olan "Bolu'nun kaç tane ilçe ve beldesi vardır?" sorusuna ise ilginç cevaplar geldi. Halkın verdiği cevaplar arasında uçuk rakamların yanı sıra, çoğunluğun 7 veya 8 gibi yanlış cevaplar verdiği görüldü. Bu durum, Bolu'nun coğrafi yapısı hakkında halkın ne kadar bilinçsiz olduğuna ortaya koydu.

Elde edilen verilere dayanarak, Bolu halkının ilçe ve beldeler konusundaki eksik bilincinin ortaya çıktı gözlemlendi. İlçelerin adını doğru şekilde söyleyen bireylerin azınlıkta olduğu göz önüne alındığında, beldelerin neredeyse hiç bilinmediği ortaya çıktı.