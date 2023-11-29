Bolu Highway Outlet AVM'de Güzelliğin Adresi: Gratis 717. Şube Açılıyor!

Anadolu Otoyolu'nun ve D-100 kara yolunun İstanbul ile Ankara arasındaki köprü konumundaki Bolu geçişinde bulunan bu yeni mağaza, güzellik ve bakım ürünleri alanında geniş bir ürün yelpazesi sunarak müşterilere uygun fiyatlı alışveriş imkanı tanıyacak.

Uygun Fiyatlarla Güzelliğin Adresi: Gratis Bolu Highway Outlet AVM

30 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da kapılarını açacak olan Gratis'in yeni mağazası, müşterilere özel indirimler ve sürpriz hediyelerle dolu bir açılış günü vaat ediyor. Yeni mağazanın müşterilere "hoş geldin" demek adına düzenlediği özel açılış kampanyası, güzellik ve bakım ürünleri tutkunlarını heyecanlandırıyor. Ayrıca, açılış günü yapılan alışverişlerde geçerli olacak özel indirimler, müşterilere avantajlı alışveriş imkanı sunacak.

Alışverişte Ayrıcalıklı Deneyim: Gratis Bolu Highway Outlet AVM Açılıyor

Highway tarafından yapılan açıklamada, yeni mağazanın açılış gününde geçerli olacak özel indirimler ve sürpriz hediyelerle müşterilere ayrıcalıklı bir deneyim sunulacağı belirtiliyor. Bu özel gün, güzellik ve bakım tutkunlarını bir araya getirerek alışveriş deneyimini özel kılacak. Gratis'in Bolu'daki bu önemli açılışı, bölgedeki alışveriş severleri ve güzellik meraklılarını bir araya getirerek unutulmaz bir gün yaşatmaya hazırlanıyor.

Gratis'in Bolu'daki Yeni Şubesiyle Tanışın: Güzellik Sizi Bekliyor

Açılış günü, Gratis'in Bolu Highway Outlet AVM'deki yeni mağazasında gerçekleşecek olan özel indirimler ve hediyelerle dolu kampanyaları kaçırmamak için mağazada olmak önemli. Gratis, müşterilerine sunduğu geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla güzellik ve bakım alanında tercih edilen marka olma yolunda hızla ilerliyor. Bolu'daki bu yeni şube, alışveriş tutkunlarını ve güzellik meraklılarını aynı çatı altında buluşturacak.

Gratis Bolu Highway Outlet AVM Açılış Gününde Sizi Bekliyor!

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından birinde yer alan Gratis'in Bolu Highway Outlet AVM'deki yeni şubesi, açılış gününde sizleri özel indirimler ve sürpriz hediyelerle bekliyor. Güzellik ve bakım ürünlerinde kaliteyi uygun fiyatlarla sunan Gratis, müşterilerine keyifli bir alışveriş deneyimi vaat ediyor. Açılış günü kaçmaz fırsatlarla dolu olduğu için bu heyecan verici günü kaçırmamak için mağazada yerinizi alın