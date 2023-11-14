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Bolu İl Genel Meclisi'nde kanalizasyon krizi: Düzce bütçesi tartışması

Bolu İl Genel Meclisi'nde kanalizasyon krizi: Düzce bütçesi tartışması

Bolu İl Genel Meclisinin 2024 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, CHP Grup Sözcüsü Erhan Beykoz ile İl Genel Meclisi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli arasında kanalizasyon konusu gündeme geldi

2024 yılı bütçesi ve Düzce karşılaştırması

İl Genel Başkanı Yaşar Yüceer, 2023 yılını başarılı bir şekilde tamamlamak üzere olduklarını belirterek 2024 yılı bütçesi için 500 milyon TL öngördüklerini açıkladı. Yüceer, komşu il Düzce'nin bütçesinin 745 milyon TL olduğunu belirtip, köy nüfusu sayısının bütçede önemli bir kriter olduğunu vurguladı. Bolu'nun daha az köy nüfusuna sahip olduğunu belirterek, bu durumun bütçelerindeki farklılığa neden olduğunu ifade etti.

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112 Köyde kanalizasyon sorunu

CHP Grup Sözcüsü Erhan Beykoz, Bolu'da 112 köy yerleşkesinde kanalizasyon olmadığını ve bu durumun hijyen ve sağlık açısından tehlikeli olduğunu dile getirdi. Köstereli ise, köylerde yaşayan vatandaş sayısının azalması ve doğal çevrenin korunması adına çalıştıklarını belirterek, geçmişte köylerdeki insanların kendi kanalizasyon sistemlerini kendilerinin yaptığını anlattı. Bu açıklamalar mecliste şaşkınlık yarattı.

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