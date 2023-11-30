Bolu İl MEB’den verilen disiplin cezası, yargı tarafından iptal edildi

H.Y. hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı. İlk olarak "kınama" cezası önerilse de, birinci disiplin amiri tarafından "uyarı" cezasına dönüştürülmüştü. H.Y.'nin İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu'na yaptığı itiraz reddedilmiş ve ceza onaylanmıştı. Ancak, yargı kararıyla bu ceza iptal edildi.

Karar üzerine Eğitimiş Bolu İl Başkanı Erkan Korkmaz yazılı açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer aldı: “Eğitimiş kazandı, Bolu İl Milli Eğitim kaybetti! Son yıllarda sendikal siyasal referanslarla atanan liyakatsız, ehiyetsiz, sorumluluk duyguları yeterince gelişmemiş okul yöneticileri, ortaya koydukları yönetim anlayışları ve uygulamaları ile öğrenci, öğretmen, veli başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarını mağdur, mutsuz ve huzursuz etmektedir. Yaklaşık iki yıl önce ilimizde bir anaokulunda, okul öncesi eğitimine devam eden üyemiz H.Y’nin kızı okulda elinden ağır bir şekilde yaralandı. İhmaller zincirinin de etkisiyle uzun bir tedavi süreci yaşandı. Bu süreçte öğrenci velisi olan üyelerimiz H.Y. ve İ.Y. maddi ve manevi olarak yıprandı. Yaralı çocuk ise hayatı boyunca unutamayacağı travmalar yaşadı. Öğrencinin annesi-velisi üyemiz H.Y. yüreği yaralı bir anne, bir öğretmen ve veli olarak demokratik hukuk kuralları içinde ve saygı çerçevesinde yaşanan olayda-süreçte sorumluluğu olduğuna inandığı kişilere tepki gösterdi. Bu durum ilgilerce şikayet konusu yapıldı ve üyemiz H.Y. hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Soruşturma neticesinde muhakkiklerce üyemize 'kınama' cezası teklifi getirildi. Bu teklif birinci disiplin amiri tarafından bir alt ceza olan 'uyarı' cezası olarak uygulandı. Buna üyemiz tarafından İl Milli Eğitim Disiplin Kuruluna yapılan itiraz da reddedildi. Disiplin Cezası İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunca onaylandı. Verilen cezanın iptali için Eğitimiş bölge avukatı Av. Hande Nur Kaymakçı tarafından üyemiz adına Bolu İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Bu dava neticesinde verilen disiplin cezası Bolu İdare Mahkemesi'nin 27/10/2023 tarih ve 2023/1365 sayılı kararı ile iptal edildi. Kendine bağlı bir okulda yaşanan olumsuz bir durum neticesinde haklıyı, haksızı, mağduru ayırt edemeyen ve mağduru, acılı bir anneyi, bir öğretmeni cezalandırmayı tercih eden Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tesis ettiği işlem yargıdan döndü. Bu süreçte mağdurken cezalandırılan, fakat yılmayan hukuk kuralları içinde direnmeyi tercih eden Üyemiz H.G'yi ve süreç içinde hep yanımızda olan sendikamız avukatı Hande Nur Kaymakçı'yı tebrik ederim. Eğitimiş olarak eğitim öğretim alanında yaşanan tüm olumsuzluklara karşı demokratik hukuk kuralları içinde direnmeye devam edeceğimizi, haklı ve mağdur olan tüm üyelerimizin yanında olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.” dedi.