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Bolu İl Özel İdaresi'nin 2024 bütçesi 506 milyon lira olarak onaylandı

Bolu İl Özel İdaresi'nin 2024 bütçesi 506 milyon lira olarak onaylandı

Bolu İl Özel İdaresi'nin bütçe ve plan toplantısı, 1 Kasım'da başlayarak Cuma günü sona erecek. Bugün yapılan meclis oturumunda, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer'in yönetiminde, meclis üyeleri yeni bütçe dağılımını netleştirdi.

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Toplam bütçe 506 milyon lira olarak kabul edildi

Yapılan oylamada, komisyondan gelen 463 Milyon 675 bin liralık bütçe teklifi, meclis tarafından 505 milyon 950 bin lira olarak kabul edildi. Bu karar, geçen yıla göre %28'lik bir artışı temsil ediyor. Kabul edilen bütçenin yılın ikinci yarısında revize edilebileceği ve gerekirse ek bütçe ile artırılabileceği belirtildi.

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Meclis başkanı Yüceer'in açıklaması

İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, meclisin 463 Milyon 675 bin liralık bütçeyi 505 milyon 950 bin liraya çıkardığını açıkladı ve 2024 yılı bütçesinin il, bölge ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

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9 İlçeye dağıtılan bütçeler açıklandı

Meclis Başkanı Yüceer, en yüksek bütçenin merkez ilçeye verildiğini, bu rakamın 16.833.946,00 TL olduğunu belirtti. Diğer ilçelerin bütçeleri ise şöyle dağıldı:

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Dörtdivan: 2.319.829,00 TL

Gerede: 8.764.367,00 TL

Göynük: 8.248.591,00 TL

Kıbrıscık: 1.991.669,00 TL

Mengen: 8.304.248,00 TL

Mudurnu: 8.942.904,00 TL

Seben: 3.046.026,00 TL

Yeniçağa: 1.748.422,00 TL

Ayrıca, içmesuyu tesisi yapım ve giderleri için ayrılan bütçe 2.499.998,00 TL olarak belirlendi.

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