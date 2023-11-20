Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nden istifa eden Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol aday oldu

Bolu Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adayı olacağını duyuran Demirkol, sağlık sektöründe elde ettiği başarıları siyasete taşıma arzusunda.

Bolu'nun Sağlık Alanında Yükselişi

Bolu'nun sağlık alanında Batı Karadeniz bölgesinde öne çıkmasında büyük bir etkisi olan İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, siyasi kariyerine adım atıyor. Geçtiğimiz Cuma günü yıllık izne ayrılan ve ardından istifa eden Demirkol, Bolu halkı tarafından sevilen bir isim. Şimdi ise bu sevgiyi ve başarıyı siyasete taşımak istiyor.

Demirkol'un Sosyal Medyadan aday adaylığı duyurusu

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, aday adaylığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Bolu halkına hizmet etme arzusunu dile getiren Demirkol, 21 Kasım 2023 Salı günü saat 14.00'te resmi başvurusunu yapacağını açıkladı.

Bolu İçin Çalışma Sözü verdi

Demirkol, Bolu için var gücüyle çalışma sözü verirken, halkın desteğini ve dualarını almak istediğini belirtti. Bolu'nun geleceği için samimi bir çaba içinde olacağını vurgulayan Demirkol, toplumun her kesiminden destek bekliyor.

AK Parti'nin Aday Belirleme Süreci

AK Parti Bolu teşkilatında belediye başkanlığı için aday adayları belirlenirken, kesin adayın Genel Merkez tarafından seçileceği biliniyor. Aday adaylarının partiye yaptıkları bağışlar ise kamuoyunun merak konusu haline geldi.