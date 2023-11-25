Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde Otomobil Yangını

Bolu'nun merkezinde bulunan İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olay, bir otomobilin bilinmeyen bir nedenle alev almasıyla başladı.

Sanayi sitesi içerisinde park halinde olan Mehmet K.'ye ait otomobilin motor kısmından yükselen alevler çevredeki insanların dikkatini çekti.

Bolu'da İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde Çıkan Otomobil Yangını

Olayın hemen ardından aracın sahibi, alev alan otomobili fark ederek durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine hızla harekete geçen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde olay yerine ulaştı. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve daha fazla zararın önüne geçmek adına etkili bir müdahalede bulundu.

Hızlı İhbar ve İtfaiye Müdahalesi: Alev Alan Araç Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucunda alevler kısa sürede söndürüldü, bu sayede çevredeki diğer araçlara ve işletmelere zarar verilmeden yangın kontrol altına alındı. Ancak, olayın etkisiyle otomobilin motor kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Maddi Hasara Yol Açan Yangının Sebepleri Henüz Belirlenemedi

Olayın ardından yapılan ilk incelemede, yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. Yetkililer, konuyla ilgili detaylı bir soruşturma başlatarak yangının sebebini ve olası ihmal durumlarını ortaya çıkarmaya çalışacaklar.

Otomobil Sahibinin Duyarlı Hareketi: Yangının Büyümesi Önlenerek Diğer Araçlar Korundu

Otomobil sahibi Mehmet K., yangını fark ettiği anda hızla harekete geçerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bilgilendirmesi, olayın daha fazla büyümesini önledi. Aynı zamanda itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi, çevredeki diğer araçları ve işletmeleri koruyarak olası can kaybını da engelledi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine ve otomobil sahibi Mehmet K.'ye gösterdikleri duyarlılık ve çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yangınla ilgili detaylı soruşturma sonucunda elde edilecek bilgiler, kamuoyuyla paylaşılacak ve benzer olayların önüne geçilmesi adına gerekli tedbirler alınacaktır.