Bolu Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişiyi yakaladı

Suç makinaları tek tek yakalandı

Kasım ayı içerisinde Bolu İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan ayrıntılı istihbari çalışma sonucunda 04 Kasım 2023 tarihinde Yetkisi Olmadığı Halde Resmi Sıfat Tanıtarak Hırsızlık ve Hakaret suçundan hakkında 13 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.S. , 17 Kasım 2023 tarihinde Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan 23 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan (37 adet suç kaydı Bulunmaktadır) Y.M. ve 21 Kasım 2023 tarihinde Çocuğu veya Beden ve Ruh Sağlığı Bakımından Kendini Savunamayacak Kişiyi Öldürme Suçundan hakkında 16 Yıl 4 Ay hapis cezası bulunan N.A. isimli şahıslar Asayiş ekipleri ve JASAT (Jandarma Dedektifleri) tarafından yakalandı.

Cezaevine konuldular

Yakalanan U.S., Y.M. ve N.A isimli şahıslar adli makamlara sevk edildi ve işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Bolu İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine Bolu halkının desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir bilgilendirmesi yapıldı.