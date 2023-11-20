Bolu-Karabük Yolu Kemikli Rampası'nda Kar ve Buzlanma, ulaşım durdu

Gerede-Karabük ve Mengen-Zonguldak karayollarında da aşırı kar yağışı ve buzlanma, trafik akışını ciddi şekilde aksattı.

İstanbul ve Anadolu'yu birbirine bağlayan Bolu Dağı geçidinde de durum farklı değil. Bu güzergahlarda yaşanan son durum, kış şartlarının ne kadar zorlayıcı olduğunu gözler önüne seriyor.

Kemikli Rampalarında Trafik Felç

Ankara-Karadeniz bağlantısını sağlayan D-100 karayolunun 1325 rakımlı Kemikli Rampaları bölgesinde, kar yağışı ve rüzgar etkili oldu. İstanbul yönüne giden araçlar, kar ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde yaşanan makaslama yapan tır ve kayan araçlar, İstanbul istikametinin tamamen kapanmasına yol açtı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, bazı sürücüler alternatif güzergahlara yönelmek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Devrek-Mengen Yolunda Yoğun Kar Yağışı

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Ataköy mevkiinde yoğun kar yağışı, Zonguldak-Ankara karayolunu felç etti. Mengen-Devrek arasında bulunan Dorukhan Tüneli'nde meydana gelen kazalar, trafik akışını durma noktasına getirdi. Bu durum, İstanbul ve Ankara yönüne seyahat eden vatandaşları ciddi şekilde mağdur etti. Zonguldak Valiliği, Dorukhan Tüneli'nde meydana gelen ağaç devrilmesi nedeniyle kapanan yolun, ekiplerin yoğun çalışması sonucu tekrar trafiğe açıldığını duyurdu.

Bolu Dağı'nda ekipler teyakkuzda

D100 Karayolu Bolu Dağı Karanlıkdere mevkiinden itibaren kar yağışı etkisini artırdı. Yolların karla kaplanması ve sisin görüş mesafesini düşürmesi, sürücüler için zorlu bir sınav oldu. Karayolları ekipleri, Avrupa ile Anadolu'yu birleştiren bu kritik geçiş noktasında önlemlerini artırdı. Bolu Dağı'nın zirvesinde tipi şeklinde yağan kar, yolları kaplarken, karayolları ekipleri sürekli olarak kar küreme çalışmalarını sürdürüyor ve yol kenarlarında teyakkuzda bekliyor.