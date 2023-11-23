Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi, Bolu’da bir yeryüzü cenneti

Ankara ve İstanbul’a yakınlığı sebebi ile en çok rağbet gören kayak merkezi olan Kartalkaya ile ilgili özel bilgiler içeren bu haberimizi ilimizi ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız için hazırladık.

Kartalkaya, Türkiye'nin en popüler kış turizm merkezlerinden biri olarak 2023-2024 kayak sezonuna da damgasını vuracak. İstanbul ve Ankara’nın tam ortasında yer alan kayak merkezi, hem yerli hem de yabancı turistler için kış aylarında vazgeçilmez bir destinasyon haline geldi. İşte Kartalkaya hakkında detaylı bilgiler.

Kartalkaya'nın Konumu ve Önemi

Kartalkaya, Bolu şehir merkezinin 38 kilometre güneydoğusunda, Köroğlu Dağları üzerinde yer alır. Bölge, "Bolu - Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" içinde bulunmaktadır. Kış sezonunda, Aralık-Nisan ayları arasında, kayak merkezindeki 5 tesis, 1600 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nin Özellikleri

Kartalkaya kayak merkezi, 25 piste ve pistlerin toplam uzunluğu 40 kilometreye ulaşan geniş bir alana sahip. Bölgede, 2 ana kayak alanı ve 18 mekanik tesis bulunuyor. Bu tesislerin toplam kapasitesi saatte 8000 kişiye ulaşmakta. Ayrıca, Avrupa standartlarındaki snowparkları ile de dikkat çeken bir bölge olduğunu özellikle vurgulamak lazım.

Ulaşım ve Erişim Kolaylığı

Kartalkaya'ya ulaşım, Bolu şehir merkezinden başlayarak, dağ yolunu takip ederek sağlanır. Kış şartlarına uygun araç gereçlerin temin edilmesi zaruri olduğunu hatırlatmamız lazım. İstanbul'dan Kartalkaya'ya ulaşım yaklaşık 250, Ankara'dan ise 200 km’dir. Her iki metropolden TEM otoyoluna girildiğinde Bolu Doğu çıkışından itibaren 29 kilometrelik bir yol ile ulaşılan merkezde toplu taşıma hizmeti veren araçlar bulunmamaktadır.

Kartalkaya'nın Rakımı ve Doğal Güzellikleri

Kartalkaya'nın zirvesi yaklaşık 2200 metre yükseklikte olup, etkileyici manzaralara sahiptir. Bolu ve Köroğlu dağlarının yanı sıra, çam ağaçları ve alpin çayırları ile çevrilidir. Yaz aylarında doğa yürüyüşleri için de ideal bir yerdir. Kışın ortalama hava sıcaklığı ‘0’ derece olan bölgede birçok göl, şelale ve dere bulunmaktadır.

Konaklama ve Aktiviteler

Kartalkaya, kaliteli kış otelleri ve dağ evleriyle konuklarını ağırlamaktadır. Profesyonel kayakçılara hitap eden pistlerin yanı sıra, kayak öğrenmek isteyenler için deneyimli öğretmenler bulunmaktadır. Her otelde ilk yardım ve sağlık hizmetleri de mevcuttur. 1600 yatak kapasitesi, aynı anda 7500 kişinin kayak yapabileceği pistler ve görüp göre bileceğiniz en bakir doğal güzelliklerin bulunduğu Kartalkaya adeta bir yeryüzü cennetidir.

Kartalkaya, kış turizminin yanı sıra doğal güzellikleri, konaklama olanakları ve ulaşım kolaylığı ile dört mevsim ziyaret edilebilecek bir destinasyon olarak öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle, kış sporları ve doğa tutkunları için ideal bir tercih olmaya devam ediyor.