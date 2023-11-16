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Bolu Kartalkaya'da sezonun ilk karı düştü, beyaz cennete dönüşen kayak merkezi

Türkiye'nin kayak turizminin kalbi Bolu'da, kış mevsiminin müjdecisi olarak bilinen ilk kar yağışı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ni beyaz bir örtüyle kapladı. Bolu, karın ilk düşmesiyle birlikte turistlerin ve kayakseverlerin gözde mekanlarından biri.

Karın güzelliği Kartalkaya'da

Gece başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde Bolu'nun yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Kartalkaya mevkiinde etkisini gösteren kar yağışı, çam ağaçlarını beyaz bir örtüyle kaplayarak bölgeyi bir kış masalına çevirdi. Yağışın etkili olduğu alanlarda kar kalınlığı 3 santimetreye ulaşırken, hava sıcaklığı da -3 dereceye kadar düşerek kışın habercisi oldu.

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Hafta sonuna dikkat, yoğun kar bekleniyor

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, Bolu ve çevresindeki yüksek kesimlerde kar yağışının hafta sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının artması ve yoğun kar yağışının beklendiği bu dönemde, kayakseverlerin ve doğa tutkunlarının bölgeye ilgisi artacak gibi görünüyor.

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Kış turizminin gözbebeği Bolu

Bolu, özellikle Kartalkaya Kayak Merkezi ile kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri. Mevsimin ilk karının yağdığı bu dönemde, kayakseverler ve kış sporları tutkunları için ideal bir tatil noktası haline gelen Bolu, doğal güzellikleri ve sunduğu kış sporları olanaklarıyla ön plana çıkıyor.

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Kışın tadını Kartalkaya'da çıkarın

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte, Bolu ve Kartalkaya, yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Karla kaplı yamaçlarda kayak yapmanın keyfini çıkarabileceğiniz, doğanın eşsiz güzelliklerini keşfedebileceğiniz bu özel bölgeye herkesi davet ediyoruz.

Bolu'da mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte, Kartalkaya Kayak Merkezi ve çevresi, kışın büyüsünü yaşamak isteyenler için mükemmel bir destinasyon haline geldi. Hafta sonu yoğun kar yağışı beklenen bölgede, kış sporları ve doğa tutkunları için unutulmaz anlar yaşanacak.

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