Bolu Kent Konseyi Engelli Meclisi'nden engelsiz yaşam çağrısı

Bolu Kent Konseyi Engelli Meclisi, engellilerin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Meclis Başkanı Sabri Güleç, engelli bireylerin yaşadığı zorluklara ve çözüm önerilerine dikkat çekerek, siyasi partilere önerilerini sundu.

Siyasi partilerde erişilebilirlik sorunları

Meclis üyeleri, engelsiz bir yaşam için atılan ilk adımlarda siyasi parti binalarında erişilebilirlikle ilgili ciddi sorunlar tespit etti. Bu nedenle, görüşmelerini Bolu Kent Konseyi toplantı salonunda gerçekleştirmek zorunda kaldılar.



Siyasi partilerden yeterli geri dönüş yok

Güleç, engelli bireylerin sorunlarının çözümüne yönelik atılan adımlara bazı siyasi partilerden yeterli geri dönüş alınamadığını belirtti. Partilerin bu konuda daha duyarlı olmalarını isteyen Güleç, engellilerin Belediye ve İl Genel Meclislerinde temsil edilmesinin önemini vurguladı.

Erişilebilirlik yasası 4 kez ertelendi

Toplu taşıma, kamu kurumları ve umuma açık yapıların erişilebilir hale getirilmesi için hazırlanan yasanın uygulanma tarihinin 4 kez ertelendiğine dikkat çekildi. Güleç, 2024 yılına kadar verilen ek süre içinde kamu ve özel sektörün gerekli önlemleri almasını beklediklerini ifade etti.

Zihinsel engelliler için iş imkanları geliştirilmeli

Güleç ayrıca, zihinsel engelli bireylerin iş bulmakta yaşadığı güçlüklere de değindi. Her organize sanayi bölgesinde en az bir korumalı iş yerinin açılmasının bu bireylerin hayatını kolaylaştıracağını ve toplumsal mutluluğu artıracağını belirtti.