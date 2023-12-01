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Bolu Komando Tugayından şehitlik mertebesine ulaşan Gaziantepli Mehmet coşkun

Bolu Komando Tugayından şehitlik mertebesine ulaşan Gaziantepli Mehmet coşkun

Gaziantep doğumlu Piyade Er Mehmet Coşkun, 7 Ekim 2007'de Şırnak'ta PKK mensupları tarafından düzenlenen saldırıda şehit oldu.

Babasının vefatı sonrası eğitimini yarıda bırakan Coşkun, ailesini geçindirmek için boyacılık yaparak ve toptancılarda çalışarak büyük bir sorumluluk üstlendi.

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Askerlik yolculuğu ve Bolu Komando Tugayı

Mehmet Coşkun, askerlik çağına ulaştığında Kayseri'de acemi birliğini tamamladı ve komando olarak seçildi. Eğitimini Bolu'da alan Coşkun, daha sonra Şırnak'a gönderildi. Burada Gabar Dağı eteklerinde yaşanan çatışmada 13 arkadaşıyla birlikte şehit düştü.

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Son telefon görüşmesi ve veda

Şehit olmadan önce ailesiyle gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinde, zor bir göreve hazırlandığını ve şehit olabileceğini hissettiğini ifade etti. Coşkun, "Artık ben dönemem" diyerek ailesine duygusal bir veda bıraktı.

Anne Gazel Coşkun'un acı haberi alma anı

Mehmet Coşkun'un annesi Gazel Coşkun, oğlunun şehit olduğunu Adana'da akraba ziyaretindeyken öğrendi. Askerler evde kimseyi bulamayınca, acı haber Adana'da verildi. Bu haber, aileyi derinden sarsan bir acı oldu.

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Anne Gazel'in rüyası ve Mehmet'in hayali

Anne Gazel, oğlunun vefatından sonra onu beyaz elbiseler içinde bir rüyada gördü. Mehmet Coşkun'un en büyük hayali ise, askerden döndükten sonra kardeşlerine bakabilmekti. Babasını kaybettikten sonra ailenin sorumluluğunu üstlenen Coşkun, kardeşlerini okutmak için kendi eğitiminden vazgeçmişti. Şehit düşüşü, ailesini zor bir sürece soktu.

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