Bolu Milletvekili İsmail Akgül TBMM Genel Kurulunda Bolu’nun sorunlarını dile getirdi

Sadece 3 Milletvekili il sorunlarını konuştu biri Akgül

Genel Kurul'da daha sonra üç milletvekili gündem dışı konuşmalar yaptı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ'ın kurtuluşu ve Türkiye'nin genel durumu hakkında konuştu. HEDEP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, Diyarbakır'ın yaşadığı sorunlara değindi. MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül ise Bolu'nun gündemine dair konuları ele aldı. Bu konuşmalar, Genel Kurul'un çeşitli bölgelerin sorunlarına ve tarihi olaylarına odaklanmasını sağladı.

İsmail Akgül Bolu’nun sorunlarını dile getirdi

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Akgül, Orman köylülerinin kış aylarında evlerine gidemediği ve ORKÖY Projelerinin kapsamlarının arttırılmasını talep etti. Gerede – Dörtdivan depolama ve sulama projesinin 2027 yılında hayata geçirilmesini ön gördüğünü vurguladı. Seben Taşlıyayla depolama ve sulama projesinin de yapımına 2016 yılında başlanmış olduğunu belirtip, 2027 yılında tamamlanacağını aktardı. Bolu’da çöp toplama tesislerinin yetersizliğine değinen Akgül, Çöplerin doğaya atıldığını ve çirkin görüntüler, insan sağlığı için tehlikeli ortam oluşturduğunu söyledi.