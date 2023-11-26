Bolu-Mudurnu yolunda otomobil dereye uçtu, 1 yaralı

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunun Topardıç köyü mevkiinde gerçekleşti. M. K. yönetimindeki 14 AAE 861 plakalı otomobil, Bolu istikametine doğru ilerlerken Topardıç köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla birlikte dereye uçtu. Bu korkunç olay, bölgedeki sakinler ve yolcular tarafından büyük bir şaşkınlıkla izlendi.

Yaralı kurtarma operasyonu

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Muhittin K. ağır yaralandı. Çevredekilerin hızlı müdahalesi ve ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan Muhittin K., ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yetkililerden uyarılar ve önlemler

Bu talihsiz olayın ardından yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle Bolu-Mudurnu yolunda sıkça yaşanan bu tür kazaların önüne geçmek için gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi. Sürücülerin hava koşullarına ve yol durumuna dikkat etmeleri, hız limitlerine uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

Güvenli sürüşün önemi

Bolu-Mudurnu yolunda yaşanan bu kaza, güvenli sürüşün önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Her sürücünün, hem kendi güvenliği hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için dikkatli ve kurallara uygun şekilde araç kullanması büyük önem taşıyor.