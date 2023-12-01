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Bolu-Mudurnu yolunda yaban hayvanı tehlikesi: trafik kazalarında artış

Bolu-Mudurnu yolunda yaban hayvanı tehlikesi: trafik kazalarında artış

Bolu-Mudurnu güzergahında, özellikle gece saatlerinde yaban hayvanları sebebiyle meydana gelen trafik kazaları ciddi bir artış gösterdi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan iki ayrı kaza, bu durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

İlk kazada, Ali Ö. yönetimindeki 14 LE 374 plakalı minibüs, aniden yola çıkan bir geyiğe çarpmamak için manevra yaparken, kaçan geyiğe çarptı ve maalesef geyik hayatını kaybetti. İkinci olayda ise, bir işçi servisi yola çıkan domuz sürüsüne çarptı, kazada 3 domuz yaralandı.

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Bolu İl Doğa Koruma ve Milli Parklar'dan önemli açıklamalar

Bolu İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, bu tür kazaların genellikle iç kanama ve yanlış ilk yardım uygulamaları nedeniyle ölümcül olabildiğine dikkat çekiyor. Gözler, sürücülerin bu konuda bilinçlendirilmesinin hem insanların hem de yaban hayvanlarının güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Yağış sonrası artan hayvan hareketliliğini anlatmak için düzenlenecek eğitimler ve yol güvenliğini artırmak için uyarı levhalarının sayısının artırılması gibi önlemler alındığını belirtiyor.

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Sürücülere önemli uyarılar ve öneriler

Sürücülerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiği, özellikle gece saatlerinde ekstra dikkatli sürüş yapılması, hız limitlerine uyulması ve yaban hayvanlarına karşı tetikte olunması öneriliyor. Ayrıca, yaban hayvanlarına çarpmamak için ani manevralardan kaçınılması, bu tür bir durumda doğru ilk yardım uygulamalarının bilinmesi ve hemen yetkililere haber verilmesi gerektiği hatırlatılıyor.

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