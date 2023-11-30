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Bolu Mudurnu'da eğitime güvenli yolculuk: 530 öğrenci için sıkı denetim

Bolu Mudurnu'da, Dumlupınar İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu çevresinde 530 taşımalı öğrenci için polis denetimleri artırıldı. Güvenli eğitim yolculuğu için emniyet kemeri kullanımı ve servis denetimleri ön plana çıktı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde eğitim kalitesini artırmak ve öğrenci güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım atıldı. Mudurnu Dumlupınar İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu'nda eğitim gören 740 öğrenciden 530'u, taşımalı sistemle okullarına ulaşıyor. Öğrencilerin güvenliği için Mudurnu polis ekipleri tarafından servis araçları üzerinde sıkı denetimler yapıldı.

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Emniyet kemeri uygulaması ve eğitim bilgilendirmesi

Taşımalı eğitim sisteminde, öğrenci güvenliğinin sağlanması için servis şoförleri ve otobüsler üzerinde yapılan denetimlerde, öğrencilerin emniyet kemerlerini takmaları ve güvenlik önlemlerine uyumları öncelikli olarak incelendi. Polis ekipleri, emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında öğrencilere bilgilendirme yaparak, güvenlik bilincinin artırılmasına katkıda bulundu.

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Okul yönetimi ve öğretmenlerin rolü

Dumlupınar İlkokulu öğretmenlerinden Esra Asma, yapılan denetimler için Mudurnu emniyet güçlerine teşekkürlerini iletti. Asma, öğrenci güvenliğinin sağlanmasında okul servislerinin denetiminin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, alınan tüm güvenlik önlemlerine dikkat çekti.

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Servis şoförlerinin sorumluluğu ve öğrencilere yaklaşımları

Öğrencileri taşıyan servis şoförleri de güvenlik önlemleri konusunda hassas bir tutum sergiliyor. Sürücü Metin Topaloğlu, öğrencilerin güvenliği için her zaman hazır olduklarını ve öğrencilerin araca bindikleri anda emniyet kemerlerini takarak güvenli bir yolculuk yapmalarını sağladıklarını belirtti.

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Toplumun güvenli eğitime bakışı

Mudurnu ilçesinde gerçekleştirilen bu denetimler, öğrencilerin güvenliğinin yanı sıra eğitim kalitesine de katkıda bulunuyor. Toplumda güvenli eğitime verilen önem, bu tür uygulamalarla daha da pekiştiriliyor. Bolu Mudurnu'da eğitim alanında atılan bu adımlar, öğrencilerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamına kavuşmalarını sağlıyor.

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