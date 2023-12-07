Bolu, Mudurnu'da eğlenceli düğün geleneği: okey masasıyla konvoy durdurma

Emircan Yiğit, Doğukan Aydemir, Berkay Sarıkaya ve Eray Orhan İşlek isimli gençler, düğün konvoyunun önünü okey masası kurarak kestiler. Bu sıradışı eğlenceli olay, köydeki düğün adetlerinin bir yansıması olarak dikkat çekti.

Okey masasıyla düğün konvoyu engellemesi

Damat Ersin Başarır ve konvoyu, Mudurnu merkezden gelin aldıktan sonra köye doğru yola çıktı. Ancak damadın arkadaşlarının hazırladığı sürprizle karşılaştılar. Okey masası kurarak yolu kapatan gençler, düğün konvoyunu durdurdu. Bu esprili engelleme, köydeki düğün geleneklerinin bir parçası olarak kayda geçti.

Bahşiş geleneği ve eğlence

Emircan Yiğit ve arkadaşları, geleneği sürdürerek damattan bahşiş talep etti. İlk başta 200 lira veren damadın babası, gençlerin talepleri üzerine miktarı artırdı. Sonunda her bir arkadaşa 100'er lira verilmesiyle okey masası kaldırıldı. Yiğit, bu parayı düğünde fazlasıyla geri verdiklerini belirterek, amaçlarının sadece eğlenmek olduğunu vurguladı.

Köy geleneğinin sürdürülmesi

Bu olay, yerel gelenekleri yaşatmanın ve gençler arasındaki dayanışmanın bir örneği olarak görülüyor. Yiğit ve arkadaşları, bu tür etkinliklerle köy kültürünü canlı tutmayı amaçlıyorlar. Geleneksel düğün adetlerinin modern zamanlarda da devam ettirilmesi, bölgenin kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor.