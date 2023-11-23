Bolu Mudurnu'da jandarma kış lastiği denetimi yapıyor!

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri tarafından, ilçenin ana giriş noktasında yapılan bu denetimlerde, sürücülerin kış şartlarına uygun lastik kullanıp kullanmadıkları titizlikle incelendi.

Kış şartlarında araç bakımı ve güvenlik önlemleri

Denetimler sırasında, araçlarda bulunması gereken zincir, çekme halatı gibi kış aylarında ihtiyaç duyulan araç gereçler kontrol edildi. Ayrıca, lastiklerin diş derinliklerinin mevsim şartlarına uygunluğu da ölçüldü. Kış mevsiminin zorlu koşulları göz önünde bulundurularak, sürücülerin takip mesafelerini artırmaları, hız limitlerine uymaları ve seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Trafik güvenliği ve bilinçlendirme çalışmaları

Ekipler, sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak, yol güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetlerinde bulundu. Ayrıca, kış mevsiminde alınması gereken önlemler hakkında bilgi veren broşürler dağıtıldı. Bu tür denetimler ve eğitimlerin, trafik kazalarının önlenmesinde büyük rol oynadığı biliniyor.

Sürücülerden tam destek

Mudurnu'ya gelen bir tır şoförünün ifadesi, sürücülerin bu tür denetimlere verdiği önemi gösteriyor. Şoför, araçlarında eksiklik olan sürücülerin yola çıkmaması gerektiğini belirtirken, kendi aracının gerekli tüm hazırlıkları yaptığını ve kış lastiklerini taktırdığını söyledi. Bu tür ifadeler, yolda güvenliği artırma konusunda sürücülerin de sorumluluk aldığını gösteriyor.