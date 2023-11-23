  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bolu Mudurnu'da jandarma kış lastiği denetimi yapıyor!

Bolu Mudurnu'da jandarma kış lastiği denetimi yapıyor!

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri tarafından, ilçenin ana giriş noktasında yapılan bu denetimlerde, sürücülerin kış şartlarına uygun lastik kullanıp kullanmadıkları titizlikle incelendi.

Kış şartlarında araç bakımı ve güvenlik önlemleri

Denetimler sırasında, araçlarda bulunması gereken zincir, çekme halatı gibi kış aylarında ihtiyaç duyulan araç gereçler kontrol edildi. Ayrıca, lastiklerin diş derinliklerinin mevsim şartlarına uygunluğu da ölçüldü. Kış mevsiminin zorlu koşulları göz önünde bulundurularak, sürücülerin takip mesafelerini artırmaları, hız limitlerine uymaları ve seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.

kis-lastigi-denetimi-basladi-1.jpg

Trafik güvenliği ve bilinçlendirme çalışmaları

Ekipler, sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak, yol güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetlerinde bulundu. Ayrıca, kış mevsiminde alınması gereken önlemler hakkında bilgi veren broşürler dağıtıldı. Bu tür denetimler ve eğitimlerin, trafik kazalarının önlenmesinde büyük rol oynadığı biliniyor.

kis-lastigi-denetimi-basladi-2.jpg

Sürücülerden tam destek

Mudurnu'ya gelen bir tır şoförünün ifadesi, sürücülerin bu tür denetimlere verdiği önemi gösteriyor. Şoför, araçlarında eksiklik olan sürücülerin yola çıkmaması gerektiğini belirtirken, kendi aracının gerekli tüm hazırlıkları yaptığını ve kış lastiklerini taktırdığını söyledi. Bu tür ifadeler, yolda güvenliği artırma konusunda sürücülerin de sorumluluk aldığını gösteriyor.

kis-lastigi-denetimi-basladi-4.jpg

kis-lastigi-denetimi-basladi-5.jpg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Yağmur sonrası Ormanya'da mantar avı etkinliği
Yağmur sonrası Ormanya'da mantar avı etkinliği
Ereğli'de gemi faciasında, kayıp mürettebatın arayışı devam ediyor
Ereğli'de gemi faciasında, kayıp mürettebatın arayışı devam ediyor
Merkez Bankası'nın Sert Faiz Artışı: Türk Lirası ve Enflasyon Üzerindeki Etkileri
Merkez Bankası'nın Sert Faiz Artışı: Türk Lirası ve Enflasyon Üzerindeki Etkileri
Doğanın gizemli yüzleri nadir görülen bu hayvanlar artık sıkça karşımıza çıkıyor
Doğanın gizemli yüzleri nadir görülen bu hayvanlar artık sıkça karşımıza çıkıyor
Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce ve Bolu için dikkat! Hava durumu nasıl olacak?
Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce ve Bolu için dikkat! Hava durumu nasıl olacak?
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) bir günlük kar yağışının altında kaldı
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) bir günlük kar yağışının altında kaldı
Bolu Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişiyi yakaladı
Bolu Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişiyi yakaladı