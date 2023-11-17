Bolu Mudurnu’da otomobilin çarptığı ayı öldü, sürücü yaralandı

Mudurnu-Taşkesti yolunda, G.G. idaresindeki 14 BS 963 plakalı araç, yolu geçmekte olan bir bozayı ile çarpıştı. Bu kazada sürücü yaralandı, ayı ise olay yerinde can verdi.

G.G.'nin kullandığı otomobil, karşısına aniden çıkan bozayıya çarpmamak için manevra yapsa da, bu trajik çarpışmayı engelleyemedi. Çarpmanın şiddetiyle bozayı ağır yaralanırken, araç içindeki E.G. de yaralandı.

Hızlı müdahale ve soruşturma süreci

112 Acil Çağrı Merkezi'nin hızlı müdahalesiyle bölgeye sağlık, jandarma ve Doğa Koruma ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.G., ambulansta ilk yardım tedavisi aldı.

Bozayının üzücü kaderi ve doğa koruma önlemleri

Ne yazık ki, otomobilin çarptığı bozayı olay yerinde yaşamını yitirdi. Karayolları ekiplerinin aldığı bu talihsiz ayı, doğa koruma çalışmalarının önemini bir kez daha hatırlattı.

Güvenlik ve doğa koruma adına yapılan incelemeler

Kaza sonrasında başlatılan soruşturma, vahşi yaşamın korunması ve trafik güvenliğinin sağlanması adına önemli bir adım oldu. Bu trajik olay, ilgili kurumları harekete geçirerek, önleyici tedbirlerin artırılmasını gündeme getirdi.