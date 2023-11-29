Bolu Mudurnu'da şofben patlaması, mahalleliyi tedirgin etti!

Bolu'nun Mudurnu ilçesi, şofben patlaması ile sarsıldı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen patlama, bölge sakinlerini tedirgin etti. Ümit Turhan’a ait iki katlı evde gerçekleşen bu korkutucu olay, vatandaşların huzurunu kaçırdı.

Elektrikli şofbenden tehlikeli sızıntı

Edinilen bilgilere göre, evin banyo kısmında konumlandırılan elektrikli şofben, bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın şiddetiyle çevre sakinleri alarma geçti ve olay yerine koştu.



Mahallelinin hızlı müdahalesi ve itfaiyenin kontrolü

Patlama sesini duyan mahalle sakinleri, hemen olay yerine ulaşarak durumu kontrol altına aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde aldığı tedbirler ve yaptığı kontroller sayesinde, olası bir facianın önüne geçildi.

Maddi hasar var, yaralı yok

Yaşanan bu üzücü olayda, herhangi bir yaralanma rapor edilmedi. Ancak, patlama sonucu evde küçük çaplı hasarlar meydana geldi. Olayın ardından, yetkililer bölgede gerekli incelemelerde bulunarak, benzer olayların önlenmesi için çalışmalara başladı.

Yetkililerden güvenlik uyarısı

Bolu Mudurnu'da meydana gelen bu tür olaylar, vatandaşların elektrikli cihazlar konusundaki güvenlik önlemlerini gözden geçirmelerini gerektiriyor. Uzmanlar, özellikle eski ve bakımsız şofbenlerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyorlar.