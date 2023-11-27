Bolu Mudurnu'da trafik polisinin yaşlı sürücüye yardımı gönülleri fethetti!

Bolu Mudurnu trafik polisinin insanlık dersi veren hareketine sahne oldu. 75 yaşındaki Mehmet Bayın, Mudurnu ilçe merkezinde aracıyla seyir halindeyken, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı. Bayın'ın aracı, yolun ortasında aniden durdu ve bir daha hareket etmedi.

Polis memurunun özverili mücadelesi

Bu zor anında Mehmet Bayın'a yardım eli uzatan ise, bölgede devriye gezen trafik polisi Okan Özsoy oldu. Görevini aşan bir özveriyle yaşlı sürücünün yanına koşan Özsoy, aracı iterek çalıştırmaya çalıştı. Ancak bu ilk girişim başarısız oldu.

Toplumun dayanışması ön plana çıkıyor

Olayın çevre sakinleri tarafından fark edilmesiyle, birkaç vatandaş daha yaşlı adamın yardımına koştu. Bu toplu çaba, sıkıntıda olan Mehmet Bayın için umut ışığı oldu. Ekip çalışmasıyla araç itildi ve nihayetinde çalıştırıldı.

Yaşlı sürücünün teşekkürü ve Polisin fedakarlığı

Mehmet Bayın, yaşadığı sıkıntılı durumu ve polis memuru Okan Özsoy'un gösterdiği özverili tutumu anlattı. Bayın, aracını park ettikten sonra tekrar çalıştıramadığını, bu durumun kendisini oldukça üzdüğünü belirtti. Olay yerine yetişen polis memurunun, meslektaşlarının ötesinde bir yaklaşım sergileyerek, insanlık örneği gösterdiğini vurguladı.