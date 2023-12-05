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Bolu pazarında bu hafta: fiyatlar ve vatandaşların düşünceleri

Bolu pazarında bu hafta: fiyatlar ve vatandaşların düşünceleri

Bolu'nun en büyük pazar yeri olan Bolu Pazarı'nda, her hafta yaptığımız analizle, pazar fiyatlarını ve vatandaşların düşüncelerini sizler için derledik. Bu hafta, geçen haftaya kıyasla pazar fiyatlarında önemli değişiklikler gözlemlenmedi.

Vatandaşlar alım gücü konusunda endişeli

Pazar ziyaretçileri, özellikle alım gücünde yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler. Pazar esnafı ile yaptığımız röportajlarda, vatandaşların çoğunluğunun fiyatları yüksek bulduğu anlaşıldı. Ancak bazı vatandaşlar, "Evde 10 kişi yaşamama rağmen zorluk çekmiyorum. Her şey normal," diyerek farklı görüşlerini ifade ettiler.

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Pazar esnafının durumu: "Kar olmazsa, nam olur!"

Pazar esnafı, satışların düşük olduğunu ve fiyatların geçen haftaya oranla kısmen düşmüş olmasına rağmen vatandaşların ilgi göstermediğini belirttiler. Kıvırcık satan bir esnafın, fiyatları düşürdüğünü ve "Kar olmazsa, nam olur" diyerek esnaf espirisiyle ortama neşe kattığı gözlendi.

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Bolu pazarının geleceği: fiyatlar ve tahminler

Bolu Pazarı'nda, hava şartlarının normal seyrine devam etmesiyle bazı ürün fiyatlarında düşüş gözlendi. Vatandaşlar, özellikle eski ürünlerin düşük fiyatlarına yönelmeyi tercih ediyor. Gelecek haftalar için pazar fiyatlarının ve vatandaşların düşüncelerinin nabzını tutmaya devam edeceğiz.

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