Bolu polisi halkın huzur ve güveni için çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şehirde iki ayrı olaya müdahale ederek silahlar ve sahte içkiler ele geçirdi.

1. Olay

01 Aralık 2023 tarihinde saat 23:00 sularında Bolu il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 2 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 5 adet 6.35 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda V.S. (40) ve T.A. (34) isimli şahıslar gözaltına alındı. Ancak alınan ifadelerin tamamlanmasının ardından şüpheliler serbest bırakıldı.

2. Olay

Yılbaşı yaklaşırken, halk sağlığına ciddi zararlar veren, piyasada haksız rekabete neden olan ve vergi kaybına yol açan kaçak, sahte veya el yapımı içki satışının ve imalatının engellenmesi amacıyla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir operasyon daha gerçekleştirildi. Bu operasyonda, kamyon kasası içerisinde çeşitli aromalar eklenerek alkollü içki yapımında kullanılan 50 bidon (250 litre) etil alkol ele geçirildi. Operasyon sonrasında G.D. (40) ve T.A. (22) adlı şüpheliler gözaltına alındı, ancak alınan ifadelerin ardından serbest bırakıldılar.

Huzur ve güven

Emniyet yetkilileri, halkın güvenliği ve huzuru için çalışmalarının devam edeceğini belirtirken, vatandaşların öneri, şikayet ve ihbarlarının dikkate alındığını ve bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü vurguladılar. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.