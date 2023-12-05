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Bolu sağlık sektöründe adını duyuran Danışman, yeni koltuğuna oturdu

Bolu sağlık sektöründe adını duyuran Danışman, yeni koltuğuna oturdu

Bolu'da sağlık sektöründe ve Kızılay'daki görevleriyle tanınan Abdullah Danışman, İl Sağlık Müdürü olarak atandı.

Muhammed Emin Demirkol'dan Boşalan Göreve Atandı

AK Parti'den Bolu Belediye Başkanlığı aday adaylığı için görevinden istifa eden Muhammed Emin Demirkol'un yerine yeni İl Sağlık Müdürü olarak Abdullah Danışman atandı.

Uzun Yıllar Sağlık Müdürlüğü Görevi Üstlendi

Bolu'da uzun yıllar boyunca başarılı bir şekilde Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Muhammed Emin Demirkol, AK Parti'den Bolu Belediye Başkanlığı için aday adayı olmak amacıyla görevinden istifa etmişti. Demirkol'un boşalttığı Sağlık Müdürlüğü görevine, özellikle Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yaptığı çalışmalarla tanınan Abdullah Danışman atandı.

Kızılay ve Kamu Hastaneler Birliği'nde Görev Aldı

Abdullah Danışman, Bolu'da çeşitli görevlerde bulunmuş ve özellikle Kızılay Bolu Şubesi Başkanlığı ile Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda görev almıştır. Abdullah Danışman'ın yeni görevinde Bolu ilinin sağlık hizmetlerindeki başarılı performansını sürdürmesi beklenmekte.

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