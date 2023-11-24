Bolu Seben'de sıra dışı bir olay: Çoban ayılarla yüz yüze geldi

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde yaşanan olay, doğanın sürpriz dolu yüzünü bir kez daha gösterdi. Vedat Şimşek isimli bir çoban, ormanda hayvanlarını otlatırken beklenmedik bir durumla karşılaştı: iki ayı ile burun buruna geldi.

Cesur köpeklerin ayılarla mücadelesi

Bu heyecan verici olayda, Vedat Şimşek'in yanında bulunan cesur çoban köpekleri, ayıları uzaklaştırmak için hemen harekete geçti. Köpeklerin müdahalesiyle ayılar ormana doğru kaçarak gözden kayboldu. Şimşek, bu olağanüstü anları cep telefonuyla kaydetti.

Bolu'nun doğal hayatında ayılarla karşılaşmak

Bu olay, Bolu'nun Seben ilçesinin zengin doğal yaşamının bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla ünlü Bolu'da, ayı gibi vahşi hayvanların görülmesi nadir de olsa mümkün olabiliyor. Vedat Şimşek'in yaşadığı bu sıradışı olay, Bolu'nun doğal yaşamının ne kadar zengin ve sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.