Bolu semalarında şah kartal hürriyetini koruyarak neslinin devamlılığını sürdürüyor

Türkiye'nin yerleşik türlerinden olan ve küresel ölçekte nesli tehdit altında olan Şah Kartal, Bolu semalarında özgürce dolaşıyor. Bu asil kuş, özellikle Yeniçağa, Çaydurt ve Dörtdivan bölgelerinde sıkça gözlemleniyor.

Şah Kartal genellikle insandan uzak, dağlık ve kayalık bölgelerde yaşamayı tercih ediyor.

Şah Kartal'ın önemi ve özellikleri

Şah Kartal, geniş kanat açıklığı ve büyük gövdesiyle dikkat çekiyor ve en iri kartallar arasında yer alıyor. Bu özellikler onu doğa gözlemcileri ve kuş bilimcileri için oldukça ilgi çekici bir tür haline getiriyor.

Yeniçağa ve Çaydurt, Şah Kartal için ev sahibi

Şah Kartal'ın üreme alanları arasında Bolu'nun Yeniçağa ve Çaydurt bölgeleri öne çıkıyor. Bu bölgeler, kartal için yaşam ve üreme alanı olarak büyük önem taşıyor. Şah Kartal, açık alanlarda, tarım arazilerinde ve bozkır düzlüklerinde yaşamını sürdürüyor.

Bolu'nun doğasında şah kartalın varlığı

Bolu ve çevresi, küresel ölçekte nesli tehdit altında olan Şah Kartal gibi türler için önemli bir habitat sağlıyor. Doğa tutkunları ve araştırmacılar için elverişli bir ortam sunan Bolu, bu nadir türün korunması ve gözlemlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Yeniçağa ve Çaydurt bölgeleri, Şah Kartal'ın varlığıyla doğal zenginliğini gözler önüne seriyor.