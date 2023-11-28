Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda "Gündem Ekonomi" paneli

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ekonomi alanında bir dizi önemli konunun ele alınacağı "Gündem Ekonomi" adlı bir panel düzenliyor.

Deniz Yatırım ekonomi takımının katılımıyla gerçekleşecek olan bu panel, ekonominin mevcut durumu ve geleceğine dair kapsamlı bir değerlendirme sunmayı amaçlıyor. Etkinlik, 29 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 14:00'te başlayacak.

Alanında uzman katılımcıların yer alacağı program

Panel, ekonomi alanında uzmanlaşmış bir dizi değerli konuşmacıyı ağırlayacak. Bu isimler arasında Cumhur Örnek, pazarlama ve iş geliştirme genel müdür yardımcısı; Orkun Gödek, strateji ve araştırma genel müdür yardımcısı; Barbaros Demirel, yatırım danışmanlığı bölüm müdürü; ve İpek Arzu Erkurter, İzmit Özel Yatırım Merkezi Şubesi Deniz Özel Şube Müdürü bulunuyor.

Panelin odak noktası: Ekonomik görünüm ve geleceğin trendleri

Panelin ana teması, ekonomik görünüm, mevcut fiyatlamaları oluşturan dinamikler, önümüzdeki dönemin beklentileri ve trendlerinin nasıl şekilleneceği üzerine olacak. Ayrıca, katılımcılara kur ve faiz risklerinin nasıl yönetilebileceği konusunda da bilgiler verilecek.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşecek önemli etkinlik

Bu değerli panel, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilecek. Ekonomiye dair güncel ve geleceğe yönelik konuların tartışılacağı bu panel, Bolu'daki iş insanları, ekonomistler ve ekonomiye ilgi duyan herkes için önemli bir fırsat sunuyor. Bu etkinlik, bölge ekonomisinin geleceğine ışık tutacak önemli bir platform olarak değerlendiriliyor.