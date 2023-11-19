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  3. Bolu Valiliği'nden açıklama geldi: Yoğun kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi
Bolu Valiliği'nden açıklama geldi: Yoğun kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi

Bolu Valiliği'nden açıklama geldi: Yoğun kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Ara tatil sonrasında okula dönecek ilk, orta ve lise düzeyindeki öğrencilere müjde, Bolu Valiliği'nden geldi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini hiç azaltmayan yoğun kar yağışı ve tipi, kar tatilini beraberinde getirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir"

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Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

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