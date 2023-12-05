Bolu Valisi Erkan Kılıç, engelli vatandaşlarımızla birlikte oldu ve onlarla dakikalarca sohbet etti

Etkinlikte özel gereksinimli gençlerimiz yeteneklerini sergiledi.

Vali Erkan Kılıç, etkinlik öncesi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlarda eğitim gören özel gereksinimli bireylerimiz tarafından yapılan el ürünlerinin ve resimlerin sergilendiği stantları gezdi; ürünler hakkında bilgiler aldı.

Kalplerdeki engelleri kaldıralım

Düzenlenen etkinlikte bir konuşma yaparak tüm engelli bireylerimizin ve yakınlarının 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayan Vali Erkan Kılıç, “Böyle anlamlı bir günde hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Başarmak, mutlu olmak, hayata dahil olmak için fiziksel engellerin değil; kalplerdeki engellerin sorun teşkil ettiğini idrak etmek, en büyük engelin anlayışsızlık ve hoşgörüsüzlük olduğunu vurgulamak amacıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü büyük bir önem taşımaktadır. Tüm insanlar eşit haklarla dünyaya gelse de bazı bireyler ve gruplar bu haklara ulaşabilmekte zorluk yaşarlar. Sosyal statüleri, bilişsel ve fiziksel farklılıkları onlara topluma katılım konusunda engeller oluşturur. Engellilik gerçeğini ortadan kaldırmak mümkün değildir fakat engellilerimizin hayatta karşılaşacakları engelleri bertaraf etmek, kapsayıcı bir toplum oluşturmak elimizdedir.

Engelli vatandaşların bakım ücretleri ödenmekte

Devletimiz tarafından, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını sağlamak, yaşamlarını her alanda kolaylaştırmak için çalışmalar yoğun şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda engelli çocuklarımızın eğitimleri, tedavileri için resmi ve özel kurumların açılmasına destek olunmaktadır. Ağır engelli vatandaşlarımızın, ikametlerinde yakınları tarafından bakılmaları için bakım ücreti ödenmekte, sosyal güvencesi olmayan engelli vatandaşlarımıza da aylık bağlanmaktadır. Özel sektörde ve kamu kurumlarımızda engelli vatandaşlarımıza iş imkânı sağlamak için özel düzenlemeler yapılmıştır. Devletimiz, son yıllarda yaptığı her kamu binasında ve altyapı çalışmalarında özellikle engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak düzenlemeleri uygulamaya koymuştur. Bunun yanında vatandaşlarımızı engelli durumuna düşürecek nedenleri ve tehditleri ortadan kaldıracak tedbirlerin alınması da idareciler olarak önceliklerimiz arasındadır.

Bolu için gurur kaynağıdır

İlimizde, engelli çocuklarımızın eğitime erişimini kolaylaştırmak için açılan resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerimiz ve eğitim kurumlarımız ilimiz açısından gurur kaynağıdır. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, il merkezinde altı, ilçelerimizdeki dört rehabilitasyon merkezi; Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz üç rehabilitasyon merkezi ile engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Yüzlerce çocuğumuz ve gencimiz bu sayede yeteneklerini keşfederek özgüvenlerini geliştirmektedir. Ayrıca Cumhuriyetimizin 100.yılına özel “100 Çocukla İşaret Dili ile İstiklâl Marşı’mızın Okunması” projesi Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Bu çalışmalarından dolayı Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.

Engelli sporcularımız

Engellerini hedeflerine engel görmeyen engellilerimiz; sanatta, sporda, siyasette, bilimde kısaca her alanda gösterdikleri mücadele ve başarılarla bunu ispatlamaktadır. 2022’de Türkiye Milli Ampüte Futbol Takımı Dünya Kupası’nda birinciliği elde ederek göğsümüzü kabartmıştır. Sümeyye Boyacı, Beytullah Eroğlu gibi yüzücülerimizin dünya çapındaki başarıları ay yıldızlı bayrağımızı defalarca göndere çektirmiştir. Siyaset, sanat ve bilimdeki örneklerimiz de Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde her geçen gün artmaktadır. İlimizin gurur kaynağı engelli sporcularımız da gösterdikleri üstün gayret ve başarılarla Boluluların göğsünü kabartmaya devam etmekte, Türk milletinin haklı gururu olmaktadır. 26 Temmuz’da Bolu’da ağırladığımız kızımız Merve Nur Eroğlu, Çek Cumhuriyeti’nde aldığı altın madalya ile 2024 Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası’na birincilikle katılmaya hak kazanmıştır. Bolulu milli okçumuz Ömer Aşık ise Çin’de düzenlenen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda iki dünya rekoru kırarak engellilerin azminin simgesi olmuşlardır. Gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Gelecek nesillere örnek olmalarını temenni ediyorum.

Büyük beğeni topladılar

Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederken, toplumu oluşturan her bireyimizin huzur ve mutluluğunu sağlamayı görev bilerek, 3 Aralık gününün engelli vatandaşlarımıza karşı olan hassasiyetin artmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyorum” dedi. Etkinlikte, ilimizde faaliyet gösteren Gündüzlü Bakım Merkezlerinde eğitim gören özel gereksinimli bireylerimiz tarafından sergilenen ritim, halk oyunu ve ‘Cumhuriyet’ adlı tiyatro gösterimi ile koronun seslendirdiği şarkılar beğeniyle izlendi.