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Bolu Valisi Erkan Kılıç: "Kadın Annedir, Eştir, Kız Kardeştir"

Bolu Valisi Erkan Kılıç: "Kadın Annedir, Eştir, Kız Kardeştir"

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında açıklamalarda bulundu.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Türk kadınının toplumun öncüsü olduğunu vurgulayarak, kadına yönelik şiddete karşı alınan önemli adımlara dikkat çekti.

Program, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mavi Salon'da düzenlendi ve Saygı Duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Erkan Kılıç, konuşmasında Türk kültüründe kadınlara verilen değeri vurgulayarak, "Kadın, annedir; eştir, kız kardeştir. Sevgisiyle, merhametiyle, özverisiyle toplumumuzu ayakta tutan ailenin temeli" ifadelerini kullandı.

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Kadınların her zaman öncü olduğunu belirten Vali Kılıç, Türk kadınının cesareti, disiplini ve azmiyle milletin varoluş sürecinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Tarihi mücadelede Nene Hatunlar, Şerife Bacılar gibi kadınların sembol olduğunu vurgulayan Kılıç, Türk kadınının ülkedeki kalkınma sürecinde her zaman ön saflarda yer aldığını ifade etti.

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Kadına yönelik şiddetle mücadelede atılan adımlara da değinen Vali Kılıç, hukuki düzenlemeler ve şiddet mağdurlarına destek amacıyla kriz merkezleri gibi önlemlerin alındığını belirtti. Ayrıca, toplumda farkındalık yaratma çabalarıyla kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kamuoyu desteğinin arttığını söyledi.

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Programın devamında, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdür Vekili Demet Taşören'in moderatörlüğünde kadına yönelik şiddetle ilgili bilgilerin paylaşıldığı bir oturum düzenlendi. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından sergilenen gösterilerle de etkinlik renklendi.

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Vali Erkan Kılıç, konuşmasını "Cennet annelerin ayakları altındadır." sözleriyle noktalayarak, kadına yönelik her türlü ayrımcılık, şiddet ve istismara karşı olduklarını ve bu mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. Program sonunda, katılımcılara mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu günler dileyerek sözlerini tamamladı.

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