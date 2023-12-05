Bolu Valisi Kılıç, 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü açıklamasında; “Cennet annelerin ayaklarının altındadır” dedi

Vali Kılıç açıklamasında, Cennet annelerin ayaklarının altında olduğu ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nün önemine dikkat çekerek, bu özel günde kadın haklarının kutlandığını belirtti.

Kadınların Toplumsal Katılımı

Vali, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her alanda kadın sayısının artması ile ilerlemenin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Kadınların eğitim, sağlık, siyaset, ekonomi gibi birçok alanda aktif rol aldığını vurguladı.

Seçme ve Seçilme Hakkı

Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını diğer birçok batılı ülkeden önce elde ettiğine dikkat çeken Vali, bu hakkın Türk kadınının toplum içindeki etkisini ve katılımını artırdığını ifade etti.

Kadınların Toplumsal Rolü

Vali Kılıç, kadınların ailelerin temeli olduğunu ve toplumun en önemli yapı taşlarından biri olduklarını söyledi. Türk kadınlarının tarih boyunca fedakarlıkları ve kahramanlıkları ile öne çıktığını vurguladı.

Kadın Hakları ve Medeniyet

Medeniyetlerin gelişmesinde kadın haklarının önemine değinen Vali, kadınların eğitim seviyelerinin artmasıyla milletlerin ve devletlerin bekasının güvence altına alındığını belirtti.

Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık

Kadına yönelik her türlü şiddet, ayrımcılık ve istismara karşı olduklarını dile getiren Vali, bu konuda kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti.

Mutlu Aileler, Mutlu Toplumlar

Vali, kadınların aile içindeki mutluluğun teminatı olduğunu ve mutlu ailelerin mutlu toplumları oluşturduğunu vurguladı.

Vali Erkan Kılıç, kadınların hak ettikleri değeri gördüğü, güvende olduğu ve huzurlu bir toplumun parçası olduğu bir gelecek temennisinde bulundu.

Bu mesaj, kadın haklarına verilen önemin ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edildiği bir toplumun inşasına dair önemli bir vurgu içermektedir.