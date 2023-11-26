Bolu Valisi ve Milletvekili Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı İle Görüştü, Stratejik Projeler Masaya Yatırıldı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ve AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelerek Bolu'nun tarım ve ormancılık alanındaki stratejik projelerini ele aldılar.

Vali, Milletvekili ve İl Başkanı Ankara'da Bakan Yumaklı İle Toplantı Yaptı

Toplantıda, Bolu'nun ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük katkı sağlayacak önemli projeler masaya yatırıldı.

Toplantının ana gündem maddesi, Bolu ve ilçelerinde devam eden ve planlanan tarım ve ormancılık projeleriydi. Tekke Barajı, Hasanlar Göletleri ve Taşlıyayla Sulaması gibi stratejik yatırımların yanı sıra, Bolu Merkez Bahçeköy Köyü Kahyalar Mahallesi Kızılcasu Deresi, Bolu-Merkez Demirciler Göleti ve Sulaması Onarımı, Bolu Yeniçağa Hamzabey Köyü Değirmen Deresi Islahı gibi projelerde ele alındı.

Bolu'nun Tarım ve Ormancılık Vizyonu: Toplantıda Ele Alınan Konular

Toplantıda dile getirilen ilave ödenek talepleri arasında, Bolu-Mudurnu Taşkesti Beldesi Karacasu Mahallesi Karacasu Deresi'nin Islahı, Çele Barajı'nın yatırım programına alınması, Bolu Ovası Sulamasının kapalıya alınması gibi önemli projeler yer aldı. Ayrıca, bu projelerin ihale süreçlerinin hızlandırılması için Bakan Yumaklı'dan destek talep edildi.

Çele Barajı ve Mudurnu Taşkesti Beldesi Projeleri İçin İlave Ödenek Talepleri

Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek, devam eden ve planlanan projelerin taleplerini ilettiklerini ve Bakan Yumaklı'nın desteklerini aldıklarını vurguladı. İl Başkanı Suat Güner ise, Sayın Bakanın ilgisi ve destekleri için teşekkürlerini ileterek, Bolu için planlanan projelerin temellerini atmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bolu'nun Tarım ve Sulama Altyapısında Yapılacak İyileştirmeler

Görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda, Bolu'nun tarım ve ormancılık alanındaki önemli projelerine dair bir dizi girişimin başladığı ve ilin ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük katkılar sunmayı hedeflediği belirtildi. Bolu'nun tarım ve sulama altyapısında yapılacak iyileştirmelerin, bölgenin ekonomik potansiyelini güçlendireceği ve sürdürülebilir kalkınmasına ivme kazandıracağı öne çıktı.