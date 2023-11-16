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Bolu ve 2 ilde gerçekleşen mazot hırsızlığı operasyonunda, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu, Samsun ve Trabzon'da gerçekleşen büyük mazot hırsızlığı operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen deliller ve şüphelilerin sorguları dikkat çekiyor.

Bolu, Samsun ve Trabzon ekseninde gerçekleşen büyük bir mazot hırsızlığı operasyonu, emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucu büyük bir başarıya imza attı. Operasyon, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yönlendirmesiyle gerçekleşti. Ekiplerin dikkatli çalışmaları, Bolu merkezli bu operasyonda önemli bir rol oynadı.

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Hırsızlık detayları ve yakalanan şüpheliler

Samsun'da farklı zamanlarda gerçekleşen hırsızlık olaylarında, tırların dorselerinden toplam 900 litre mazot, 24 adet lastik ve jant, termoking cihazı ve akü gibi değerli eşyalar çalındı. İki gün süren ve Bolu, Samsun ve Trabzon illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlar neticesinde toplam 7 kişi yakalandı. Bu kişilerden 5'i, "otodan hırsızlık, mala zarar verme ve suç eşyasının satın alınması" suçlamalarıyla Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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Ele geçirilen deliller ve serbest bırakılan şüpheliler

Operasyon sırasında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda birçok delil ele geçirildi. Bunlar arasında 1 adet kuru sıkı tabanca, şarjör, tır jantları ve jant kapakları, hatta bir tıra ait plaka bulunuyor. Gözaltına alınan 7 kişiden 2'si sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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