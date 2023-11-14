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Bolu ve 3 ilde geniş çaplı akaryakıt hırsızlığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Bolu ve 3 ilde geniş çaplı akaryakıt hırsızlığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Bolu, Samsun ve Trabzon'da gerçekleştirilen akaryakıt hırsızlığı operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon, tırlardan 900 litre mazot, lastik ve jant hırsızlığına yönelikti.

900 Litre mazot ve daha fazlası: büyük çaplı hırsızlık

Edinilen bilgilere göre, farklı tarihlerde gerçekleştirilen hırsızlıklarda, tırların dorselerinden toplamda 900 litre mazot, 24 adet lastik ve jant, ayrıca termoking cihazları ve aküler çalındı. Bu büyük çaplı hırsızlık, Samsun merkezli, Bolu ve Trabzon illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla ortaya çıkarıldı.

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Samsun, Bolu ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, Samsun'da 4, Trabzon ve Bolu'da ise 2 kişi olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, bir adet kuru sıkı tabanca, şarjör, tır jantları ve plakalar ele geçirildi.

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Hırsızlık ve suç eşyasının satın alınması suçları

Gözaltına alınan şahıslar hakkında, 'otodan hırsızlık, mala zarar verme ve suç eşyasının satın alınması' suçlarından yasal işlemler başlatıldı. Bu durum, bölgede hırsızlık suçlarına karşı verilen mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor.

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Bölgede hırsızlıkla mücadelede önemli bir adım

Bu operasyon, Bolu, Samsun ve Trabzon bölgelerinde akaryakıt hırsızlığı ile mücadelede önemli bir kilometre taşı olarak kaydedildi. Emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sayesinde, bu tür suçların önlenmesine yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

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