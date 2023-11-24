Bolu ve Düzce'de Nesli Tehlike Altındaki ve İstilacı Türler İçin Önemli Çalışma

Bolu ve Düzce bölgesinde, deniz ve tatlı su balıklarının korunması ve istilacı türlerin kontrol altına alınması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir komisyon kuruldu.

Bu komisyon, nesli tehlike altındaki ve istilacı türlerin uluslararası statülerinin belirlenmesi için çalışmalar yürütecek.

Düzce Üniversitesi'nden Önemli Katılım

Üniversitenin Uzmanları Komisyonda Yer Alıyor: Düzce Üniversitesi'nden Prof. Dr. Deniz Yağlıoğlu ve Prof. Dr. Şerife Gülsün Kırankaya, sırasıyla 'Deniz Balıkları Uzmanı' ve 'İç Su Balıkları Uzmanı' olarak komisyona katıldı. Bu katılım, üniversitenin bilimsel çalışmalara verdiği önemi ve bölgesel ekosistemlerin korunmasına olan katkısını gösteriyor.

Şimdiye Kadar Yapılmış En Detaylı Çalışma

Bilimsel Değerlendirmelerle Önemli Katkılar Sağlanacak: Prof. Dr. Yağlıoğlu, komisyonun yapacağı bilimsel değerlendirmelerin, literatürde şimdiye kadar yapılmış en detaylı çalışma olarak yerini alacağını ve dünyada bu konuda yapılacak çalışmalara değerli bir kaynak sunacağını belirtti.

Doğaya Saygı Gösterin, Karşılığını Alırsınız

Balıkçılık Yönetiminde Ekosistem Temelli Yaklaşımın Önemi: Prof. Dr. Yağlıoğlu, balıkçılık yönetiminde ekosistem temelli uygulamaların benimsenmesinin ve koruma alanlarının artırılmasının önemine dikkat çekti. Vatandaşlara ve balıkçılara doğaya saygı göstermeleri halinde, bunun karşılığını zamanla alacaklarını vurguladı.

Tarihe Karşı Önemli Sorumluluk

Karadeniz Sahillerindeki Biyolojik Çeşitlilikte Aktif Değişimler: Prof. Dr. Yağlıoğlu, Karadeniz sahillerindeki biyolojik çeşitliliğin son yıllarda aktif değişimler gösterdiğini ve bu konuda herkesin tarihe karşı sorumlulukları olduğunu ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne bu çalışmalar için teşekkürlerini sundu.