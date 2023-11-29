Bolu ve Karadeniz bölgesi için yoğun yağış uyarısı: Çarşamba gününe dikkat

Özellikle Bolu başta olmak üzere Orta Karadeniz bölgesindeki Amasya, Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illeri, yoğun yağışların etkisine maruz kalacak. Bolu ve çevresinde yaşayanlar için bu durum, ekstra önlem alınmasını gerektiren bir durum olarak öne çıkıyor.

Batı bölgelerinde de yağış var: İzmir, Aydın, Muğla ve İstanbul uyarı altında

Meteoroloji, batı bölgelerinde de yağış beklendiğini bildirdi. İzmir, Aydın ve Muğla'da metrekare başına 75 kilogram, İstanbul dahil Marmara bölgesinde ise 50 kilogram yağış tahmin ediliyor. Bu yağışların, pazartesi günü batı bölgelerinde etkili olmadıktan sonra çarşamba günü tekrar etmesi bekleniyor.

Güvenlik önlemleri ve dikkatli olunması gereken noktalar

Yerel yetkililer ve vatandaşlar, meteorolojik bilgiler doğrultusunda hazırlıklarını yapmalı ve su baskını gibi olası risklere karşı önlemlerini artırmalı. Bolu ve diğer belirtilen illerde yaşayanların, özellikle yağış miktarlarına ve hava durumu gelişmelerine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Yağışların getirebileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmak, zararın önlenmesinde kritik rol oynayacak.