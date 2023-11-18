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Bolu ve Türkiye genelinde kuvvetli yağış uyarısı

Bolu ve Türkiye genelinde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporlarına göre, hafta sonu için Türkiye genelinde kuvvetli yağışlar öngörülüyor.

Bolu ve Türkiye genelinde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji raporlarına göre, hafta sonu boyunca Türkiye'nin dört bir yanında sağanak yağışlar etkili olacak. Bu yağışlar özellikle Bolu ve çevresinde su baskınlarına neden olabilir.

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Cumartesi günü şiddetli yağmur bekleniyor

Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarına göre, Cumartesi sabahı başlayacak olan şiddetli yağmur, İstanbul, Trakya, İzmir, Muğla, Denizli, Bursa, Kocaeli, Antalya, Mersin, Adana, Hatay ve özellikle Bolu, Ankara ve Kastamonu gibi illerde su baskınlarına yol açabilir.

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Hızlı soğuma ve kar yağışı

Cumartesi gece ve Pazar günü başlayacak olan hızlı soğumanın, Kırklareli, Marmara'nın güney doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına neden olması bekleniyor. Bolu'da yılın ilk karının düşmesi sonrası hafta sonu yüksek kesimlerde kar yağışının devamı bekleniyor.
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İstanbul'da kar uyarısı

İstanbul'da ise yarın beklenen şiddetli yağmurun yanı sıra, Pazar günü lodosun etkisiyle sıcaklıkların hızla düşeceği ve kar yağışının olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle Doğu Anadolu'da Pazartesi günü etkili olması beklenen kar yağışının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

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Rüzgar durumu ve hava sıcaklıkları

Ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale'nin batısında aralıklı yağışlı geçecek. Rüzgarlar genellikle güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli yönlerden esecek ve gece saatlerinde Marmara'nın batısında kuvvetli olacak. Hava sıcaklıklarının azalacağı iç ve doğu kesimlerde, ülke genelinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu planları yapanların bu durumu göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almaları gerekiyor.

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