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Bolu ve Türkiye'deki taşıt sayıları ve bölgesel dağılımı: TÜİK Verileri açıklandı

Bolu ve Türkiye'deki taşıt sayıları ve bölgesel dağılımı: TÜİK Verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı itibarıyla Türkiye genelinde 28 milyon 365 bin 819 taşıt olduğunu açıkladı.

Bu taşıtların %53'ü otomobil, %17,4'ü motosiklet, %15,7'si kamyonet, %7,7'si traktör, %3,4'ü kamyon, %1,8'i minibüs, %0,7'si otobüs ve %0,3'ü özel amaçlı taşıtlardan oluşuyor.

Bolu'da dikkat çeken araç yoğunluğu

Bolu ilinde toplam 132 bin 394 taşıt bulunuyor. Araçların çoğunluğu 63 bin 564 otomobil olmak üzere, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, motosiklet, traktör ve özel amaçlı taşıtlar da yer alıyor.

İstanbul'da araç sayısı 5 milyonu aştı

İstanbul, 5 milyon 333 bin 286 araç ile en yüksek taşıt sayısına sahip şehir olarak öne çıkıyor. Araçların çoğunluğunu 3 milyon 551 bin otomobil oluşturuyor.

Diğer illerde taşıt sayıları

Yalova: Yalova'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 81 bin 314 olarak belirlendi.

Düzce: Düzce'de toplam araç sayısı 134 bin 706'ya ulaştı.

Kocaeli: Kocaeli ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 510 bin 017 olarak kaydedildi.

Sakarya: Sakarya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 351 bin 259'a ulaştı.

TÜİK'in açıkladığı bu veriler, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki taşıt sayılarındaki dağılımı ve artış trendlerini gözler önüne seriyor. Özellikle Bolu gibi illerdeki yoğun araç sayıları, bölgesel gelişimleri ve ulaşım altyapısındaki önemli değişimleri yansıtıyor.

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