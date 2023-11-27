  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bolu-Yedigöller Yolu Kapandı, DKMP'den alternatif rota önerisi tartışmalara neden oldu
Bolu-Yedigöller Yolu Kapandı, DKMP'den alternatif rota önerisi tartışmalara neden oldu

Bolu-Yedigöller Yolu Kapandı, DKMP'den alternatif rota önerisi tartışmalara neden oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu Şube Müdürlüğü, Bolu-Yedigöller bağlantı yolunda meydana gelen heyelan sonrası bu yolu kullanmama çağrısında bulundu.

Yedigöller Milli Parkı'na gitmek isteyen ziyaretçilere, Bolu yerine Mengen yolunu kullanmaları tavsiyesinde bulunuldu. Ancak bu öneri, yolun durumu hakkında ortaya çıkan endişeler nedeniyle tartışmalara yol açtı.

bolu-dkmpden-mengen-yolu-onerisi-tartisma-yaratti5.jpg

Mengen Yolu Daha Kötü Durumda mı?

Geçtiğimiz hafta Bolugundem.com ve Boluolay.com internet sitelerinde yayınlanan haberler, Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım sağlayan iki alternatif güzergahın yağışlar nedeniyle bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Bolu-Yedigöller yolunun kapalı olması, ziyaretçileri otomatik olarak Mengen yoluna yönlendirdi. Ancak, Mengen yolunun durumu, Bolu yolundan daha kötü olduğu ortaya çıktı.

bolu-dkmpden-mengen-yolu-onerisi-tartisma-yaratti2.jpg

Mengen Yolu Kullanılamaz Durumda

Mengen-Yedigöller bağlantı yolu, geçen sene yaşanan sel felaketi sonucu hasar görmüş ve o tarihten bu yana yeterli bakım ve onarım görmemişti. Yol kaymaları, derin asfalt çatlakları ve yola dökülen kaya parçaları, bu yolu kullanılamaz kötü hale getirmiş durumda.

Yetkililerin Sessizliği ve Medyanın Çağrısı

Bolu Valiliği ve DKMP Bolu Şube Müdürlüğü'nden, bu konuda henüz bir açıklama yapılmamış olması dikkat çekiyor. Medya organları, geçtiğimiz hafta Mengen yolunun durumunu gösteren fotoğraflar ve videolar yayınlamıştı. Ancak bu haberler yetkililer tarafından dikkate alınmamış gibi görünüyor.

bolu-dkmpden-mengen-yolu-onerisi-tartisma-yaratti4.jpg

DKMP'nin Önerisi Üzerine Yeniden Gündemde

DKMP Bolu Şube Müdürlüğü'nün Bolu yolunun fotoğraflarını paylaşmasının ardından, Mengen yolunun durumunu gösteren fotoğraf ve videoları yeniden paylaşan Bolu Gündem bu kez dikkate alınmasını bekliyor. Bu durumun, yolun güvenliği ve ziyaretçilerin güvenli ulaşımı konusunda ciddi soru yarattığı anlaşılıyor.

DKMP'nin Mengen yolunu önermesi, yolun mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda tartışmalara neden oluyor. Bu durum, yol güvenliği ve ziyaretçilerin güvenli ulaşımı konusunda önemli endişeleri beraberinde getiriyor. Yetkililerin bu konuda acil eylem alması ve iki alternatif güzergahında hızla onarılarak hizmete açılması gerekiyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Halkbank, Araç Sahibi Olma Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Halkbank, Araç Sahibi Olma Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Bolu, Gerede, Kocaeli, Düzce, Sakarya, İstanbul ve Ankara'da hava durumu tahminleri
Bolu, Gerede, Kocaeli, Düzce, Sakarya, İstanbul ve Ankara'da hava durumu tahminleri
Hava koşulları Bolu Dağı'nda kar ve tipiyle sürpriz yaptı!
Hava koşulları Bolu Dağı'nda kar ve tipiyle sürpriz yaptı!
AK Parti Bolu'da E-Temayül Yoklaması ile Yerel Seçimlere Hazırlanıyor
AK Parti Bolu'da E-Temayül Yoklaması ile Yerel Seçimlere Hazırlanıyor
Beyaz Örtünün Altında Abant: Kış Mevsiminin Göz Alıcı Güzelliği
Beyaz Örtünün Altında Abant: Kış Mevsiminin Göz Alıcı Güzelliği
AK Parti'nin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeledeki Kararlı Duruşu
AK Parti'nin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeledeki Kararlı Duruşu
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyologu, Yeni Keşfettiği Sümbül Türüyle Babasının Anısını Yaşatıyor
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyologu, Yeni Keşfettiği Sümbül Türüyle Babasının Anısını Yaşatıyor