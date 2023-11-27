Bolu-Yedigöller Yolu Kapandı, DKMP'den alternatif rota önerisi tartışmalara neden oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu Şube Müdürlüğü, Bolu-Yedigöller bağlantı yolunda meydana gelen heyelan sonrası bu yolu kullanmama çağrısında bulundu.

Yedigöller Milli Parkı'na gitmek isteyen ziyaretçilere, Bolu yerine Mengen yolunu kullanmaları tavsiyesinde bulunuldu. Ancak bu öneri, yolun durumu hakkında ortaya çıkan endişeler nedeniyle tartışmalara yol açtı.

Mengen Yolu Daha Kötü Durumda mı?

Geçtiğimiz hafta Bolugundem.com ve Boluolay.com internet sitelerinde yayınlanan haberler, Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım sağlayan iki alternatif güzergahın yağışlar nedeniyle bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Bolu-Yedigöller yolunun kapalı olması, ziyaretçileri otomatik olarak Mengen yoluna yönlendirdi. Ancak, Mengen yolunun durumu, Bolu yolundan daha kötü olduğu ortaya çıktı.

Mengen Yolu Kullanılamaz Durumda

Mengen-Yedigöller bağlantı yolu, geçen sene yaşanan sel felaketi sonucu hasar görmüş ve o tarihten bu yana yeterli bakım ve onarım görmemişti. Yol kaymaları, derin asfalt çatlakları ve yola dökülen kaya parçaları, bu yolu kullanılamaz kötü hale getirmiş durumda.

Yetkililerin Sessizliği ve Medyanın Çağrısı

Bolu Valiliği ve DKMP Bolu Şube Müdürlüğü'nden, bu konuda henüz bir açıklama yapılmamış olması dikkat çekiyor. Medya organları, geçtiğimiz hafta Mengen yolunun durumunu gösteren fotoğraflar ve videolar yayınlamıştı. Ancak bu haberler yetkililer tarafından dikkate alınmamış gibi görünüyor.

DKMP'nin Önerisi Üzerine Yeniden Gündemde

DKMP Bolu Şube Müdürlüğü'nün Bolu yolunun fotoğraflarını paylaşmasının ardından, Mengen yolunun durumunu gösteren fotoğraf ve videoları yeniden paylaşan Bolu Gündem bu kez dikkate alınmasını bekliyor. Bu durumun, yolun güvenliği ve ziyaretçilerin güvenli ulaşımı konusunda ciddi soru yarattığı anlaşılıyor.

DKMP'nin Mengen yolunu önermesi, yolun mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda tartışmalara neden oluyor. Bu durum, yol güvenliği ve ziyaretçilerin güvenli ulaşımı konusunda önemli endişeleri beraberinde getiriyor. Yetkililerin bu konuda acil eylem alması ve iki alternatif güzergahında hızla onarılarak hizmete açılması gerekiyor.