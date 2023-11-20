Bolu Yedigöller'de kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çok sayıda vatandaş kurtarıldı

Türkiye'nin dört mevsim ziyaretçi çeken en güzel milli parklarından biri olan Yedigöller, bu kez kar yağışıyla gündeme geldi.

Kurtarma ekipleri seferber oldu:

Yedigöller Milli Parkı'nda kamp yapan 20 kişi ve 6 tesis çalışanı, yoğun kar yağışı sonucu kapanan yollar nedeniyle bölgede mahsur kaldı. AFAD koordinasyonunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Zorlu kurtarma operasyonu 5 saat sürdü

Bölgeye ulaşmak için seferber olan çok sayıda ekip, saatler süren bir çalışma sonucunda mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Kurtarma operasyonunda Bolu İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri, AFAD'a ait paletli araçlar ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait paletli ambulanslar kullanıldı. Toplamda 25 araç ve 40 personelin katıldığı kurtarma çalışması, yaklaşık 5 saat sürdü.

20 Kampçı ve 6 tesis çalışanı kurtarıldı

Yaklaşık 5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından Yedigöller'e ulaşıldı. Bölgede kamp yapan 20 doğasever ve milli park içerisinde bulunan restoranda çalışan 6 servis personeli Sağlık ekiplerinin de eşlik ettiği operasyon sonucunda, kente merkezine getirildi. 26 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.